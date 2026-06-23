In 2 jaar tijd is ruim 225.000 euro aan schadevergoedingen toegekend aan slachtoffers van fatbike-ongevallen. Dat blijkt uit cijfers die EenVandaag opvroeg bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Zij keren schade uit als de veroorzaker niet betaalt.

In 2 jaar tijd voor ruim 225.000 euro aan schade vergoed aan slachtoffers van fatbike-ongevallen

In totaal ging het om zo'n twintig claims in 2024 en 2025 waarbij Waarborgfonds Motorverkeer een schadevergoeding toekende. Dat gaat om wisselende bedragen, van 900 euro oplopend tot wel 121.000 euro. 'Meerdere claims per maand' Volgens het fonds komen 'meerdere claims' per maand binnen. Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die schade hebben geleden door een motorvoertuig, maar niet bij een verzekeraar terecht kunnen met hun schade. Bijvoorbeeld wanneer de veroorzaker is doorgereden of onverzekerd is. In uitzonderlijke gevallen vergoed het waarborgfonds ook schade na een ongeval met een fatbike, maar alleen als de fatbike flink was opgevoerd of 'mechanisch' aangedreven werd, bijvoorbeeld met een gashendel. Daardoor kan hij alsnog beschouwd worden als motorvoertuig.

Letselschade De bedragen die het Waarborgfonds uitkeerde, lopen sterk uiteen. Het laagst uitgekeerde bedrag was 900 euro, maar er zitten ook bedragen bij tussen de 3.000 en 6.000 euro, of tussen de 15.000 en 18.000 euro. De uitschieter is een bedrag van 121.000 euro voor letselschade. Het dossier van deze zaak loopt nog en het definitieve eindbedrag is nog niet vastgesteld, laat het waarborgfonds aan EenVandaag weten. Het totaalbedrag van al deze claims komt uit op zo'n 225.000 euro.

Schademeldingen door fatbikes nemen toe: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Kosten verhalen Het waarborgfonds schiet het bedrag voor en verhaalt de kosten op (de ouders van) de aansprakelijke bestuurder, als dat mogelijk is. Dit gaat alleen om motorvoertuigen, dus als een fatbike niet is opgevoerd, is het 'gewoon' een fiets. Dan valt hij onder de aansprakelijkheidsverzekering, maar dan moet die wel afgesloten zijn. Een opgevoerde fatbike is niet te verzekeren, zegt Rembrandt Groenewegen van DAS Rechtsbijstand. "Dat betekent dat de bestuurder of, afhankelijk van de leeftijd, de ouders de schade zelf moeten vergoeden."

Tienduizenden euro's Bij rechtsbijstandverzekeraar DAS zien ze steeds meer slachtoffers van een fatbike-ongeluk een claim indienen. In 2022 waren er zeven meldingen bij de verzekeraar na een incident met een fatbike, afgelopen jaar steeg dit al naar 501 meldingen. Onder de 14 jaar zijn ouders aansprakelijk voor het kind, zij draaien dan op voor de kosten. Die kunnen bij een ongeval behoorlijk oplopen, zeker als er sprake is van letsel. "Omdat iemand thuis komt te zitten en niet meer kan werken, heeft iemand huishoudelijke hulp nodig of valt een inkomen weg", schetst Groenewegen. "Dat kan in de tienduizenden euro's lopen."

Instructievideo's Het merendeel van de bestuurders weet niet dat ze onverzekerd rondrijden als een fatbike is opgevoerd. "Een kwart van de jongeren weet dat ze niet verzekerd zijn bij een ongeluk als ze een opgevoerde fatbike hebben", zegt Sanne Haanen van TeamAlert, dat zich inzet voor verkeersveiligheid voor jongeren. "Een kwart is eigenlijk best weinig, als je ziet hoeveel jongeren een fatbike hebben." Terwijl zo'n 25 procent van de jongeren op een opgevoerde fatbike rijdt. Opvoeren van je fatbike is nog altijd doodeenvoudig, de instructievideo's zijn online te vinden op bijvoorbeeld TikTok. "Met een paar drukken op de knop ga je zo naar 50 kilometer per uur." Strengere regels Afgelopen maand lanceerde de overheid een landelijke campagne om ouders aan te sporen om met hun kinderen te spreken over hun gedrag op de fatbike. Ook worden ze aangespoord om te controleren in welke technische staat de fiets is. De campagne volgde op de aankondiging van strengere maatregelen tegen fatbike-bestuurders. Het kabinet wil een minimumleeftijd voor fatbikes, een helmplicht tot 18 jaar voor alle e-bikes en wetten voor 'fatbike-vrije zones', zoals in het centrum van Enschede en het Amsterdamse Vondelpark. Is het tijd om de fatbike te verbieden? In 'Weet Wat Je Vindt' gaan een voor- en tegenstander met elkaar in discussie