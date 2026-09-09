Illegale vuurwerkhandel steeds heftiger: zo wil de politie het tegengaan

Nationaal coördinator vuurwerk van de politie Ko Minderhoud legt uit waarom de vangst van illegaal vuurwerk zo'n hoge prioriteit heeft. Allereerst benadrukt hij dat vuurwerk al langer onder de aandacht is bij de politie. "Het is ons echt een doorn in het oog, het loop erg uit de hand."

Als wapen

"We hebben al jaren last van vuurwerk in alle soorten en maten", gaat Minderhoud verder. "Consumentenvuurwerk dat tijdens de jaarwisseling als wapen tegen ons en hulpverleners gebruikt wordt, maar ook zwaar en professioneel vuurwerk dat illegaal verhandeld wordt, dat gebruikt wordt als aanslagmiddel bij explosies in woningen en bedrijven."

"Dit jaar hebben we voor het eerst een verbod op consumentenvuurwerk, dus we willen deze jaarwisseling aangrijpen om extra te investeren op de illegale handel. Om te voorkomen dat het tijdens oud en nieuw - maar ook in aanloop daarnaartoe - weer zo vreselijk uit de hand loopt", zegt hij. Sinds 1 augustus mag je in Nederland alleen nog 'F1'-vuurwerk kopen en afsteken: sterretjes, knalerwten en kleine fonteintjes bijvoorbeeld.

'Uit de markt'

Ruim 3 maanden voor oud en nieuw zet de politie daarom flink in om de handel in illegaal vuurwerk tegen te houden. De nationaal coördinator vuurwerk legt uit hoe de politie dat aanpakt: "Wij investeren als politie nu al extra in de opsporing van de illegale handel in vuurwerk. Dat doen we omdat we echt wel zien dat als we veel vuurwerk in beslag nemen en het uit de markt halen, dat het ook niet afgestoken kan worden met de jaarwisseling, en dus ook niet als wapen kan worden gebruikt."

De politie merkt ook dat vuurwerk steeds vaker gebruikt wordt bij andere evenementen. "Bij demonstraties en bij voetbalwedstrijden waar het uit de hand loopt. Het is belangrijk dat we daar ook op ingrijpen. Dus we hebben een aantal redenen om zoveel mogelijk vuurwerk weg te halen."