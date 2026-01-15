Hulpdiensten opgeschaald naar GRIP-2 na grote brand in Utrecht: wat dat betekent

In het centrum van Utrecht is er na ontploffingen een grote brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd, is nog niet zeker. Wel werd bekend dat er is opgeschaald naar GRIP-2. Maar wat betekent dat eigenlijk? We leggen het uit.

In Utrecht is de brandweer druk bezig om de brand aan de Visscherssteeg te blussen

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure en wordt ingezet wanneer er een ingewikkelde crisissituatie ontstaat, zoals vandaag in Utrecht. Er zijn zeker vier gewonden gevallen, maar het precieze aantal is nog moeilijk vast te stellen. De Veiligheidsregio is nog aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen zijn. Als geheel samenwerken De procedure is ontwikkeld zodat verschillende hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulances, snel kunnen schakelen en samenwerken om het incident op te lossen, staat op de site van de Brandweer. In deze werkwijze staat onder andere omschreven wanneer verschillende crisisteams bij elkaar komen en hoe die als één geheel samenwerken.

Niveau 1 tot 5 Binnen de GRIP bestaan verschillende opschalingsniveaus, van 1 tot 5. GRIP-1 gaat in wanneer er verschillende diensten met elkaar moeten samenwerken. Er wordt dan - in de buurt van het incident - een zogenoemde CoPI (Commando Plaats Incident) ingericht. Dat is een team dat in de buurt van het directe gebied van, in dit geval, de explosies de situatie probeert op te lossen. Zij gaan over de coördinatie en aansturing van de verschillende operationele eenheden die aan de slag gaan. Aan het hoofd van dat team staat een leider-CoPI. Ook de communicatie met de media ligt bij dit team, volgens het Instituut Fysieke Veiligheid. GRIP-2 In hoeverre de GRIP wordt opgeschaald, ligt aan de heftigheid van de situatie. Zo wordt GRIP-5 ingezet als er ramp of crisis is die zich 'bovenregionaal' afspeelt. Dat gebeurt alleen als bestuurlijke noodzaak aanwezig is. Dat betekent dat een bestuursorgaan - zoals de gemeente of provincie - bepaalt dat het op dat moment noodzakelijk is. In Utrecht is nu opgeschaald naar GRIP-2. Dat betekent dat er ook buiten het 'brongebied' structurele hulp van hulpverleningsdiensten nodig is. Het moet dan dus niet alleen aangeboden worden op de directe plek van de explosie maar ook in het gebied daaromheen.

