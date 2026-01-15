Hulpdiensten opgeschaald naar GRIP-2 na grote brand in Utrecht: wat dat betekent
In het centrum van Utrecht is er na ontploffingen een grote brand uitgebroken. Wat er precies is gebeurd, is nog niet zeker. Wel werd bekend dat er is opgeschaald naar GRIP-2. Maar wat betekent dat eigenlijk? We leggen het uit.
GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure en wordt ingezet wanneer er een ingewikkelde crisissituatie ontstaat, zoals vandaag in Utrecht. Er zijn zeker vier gewonden gevallen, maar het precieze aantal is nog moeilijk vast te stellen. De Veiligheidsregio is nog aan het uitzoeken wat er precies is gebeurd en wat de gevolgen zijn.
Als geheel samenwerken
De procedure is ontwikkeld zodat verschillende hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulances, snel kunnen schakelen en samenwerken om het incident op te lossen, staat op de site van de Brandweer.
In deze werkwijze staat onder andere omschreven wanneer verschillende crisisteams bij elkaar komen en hoe die als één geheel samenwerken.
Niveau 1 tot 5
Binnen de GRIP bestaan verschillende opschalingsniveaus, van 1 tot 5. GRIP-1 gaat in wanneer er verschillende diensten met elkaar moeten samenwerken. Er wordt dan - in de buurt van het incident - een zogenoemde CoPI (Commando Plaats Incident) ingericht.
Dat is een team dat in de buurt van het directe gebied van, in dit geval, de explosies de situatie probeert op te lossen. Zij gaan over de coördinatie en aansturing van de verschillende operationele eenheden die aan de slag gaan. Aan het hoofd van dat team staat een leider-CoPI. Ook de communicatie met de media ligt bij dit team, volgens het Instituut Fysieke Veiligheid.
GRIP-2
In hoeverre de GRIP wordt opgeschaald, ligt aan de heftigheid van de situatie. Zo wordt GRIP-5 ingezet als er ramp of crisis is die zich 'bovenregionaal' afspeelt. Dat gebeurt alleen als bestuurlijke noodzaak aanwezig is. Dat betekent dat een bestuursorgaan - zoals de gemeente of provincie - bepaalt dat het op dat moment noodzakelijk is.
In Utrecht is nu opgeschaald naar GRIP-2. Dat betekent dat er ook buiten het 'brongebied' structurele hulp van hulpverleningsdiensten nodig is. Het moet dan dus niet alleen aangeboden worden op de directe plek van de explosie maar ook in het gebied daaromheen.
Wat zijn de gevolgen?
Bij GRIP-2 wordt niet alleen een CoPI in gericht maar ook een Regionaal Operationeel Team (ROT). Dat team gaat onder andere over de mogelijke gevolgen van het incident.
Het ROT coördineert de inzet van de CoPI('s), adviseert gemeentelijke of regionale beleidsteams en verzamelt informatie. Verder maken ze analyses over de impact van de explosie en onderzoeken ze verschillende scenario's die het als gevolg kan hebben. Dat doen ze vanuit één centrale plek, vaak het hoofdkantoor van de veiligheidsregio.
Calamiteitenhospitaal
De brandweer heeft gemeld dat de brand nu onder controle lijkt te zijn, waardoor er minder kans is dat die nog uitslaat naar andere gebouwen. Om zeker te weten of de brand helemaal geblust is, stuurt de brandweer een drone naar binnen. Er is namelijk nog instortingsgevaar. Wanneer zeker is dat de brand volledig is geblust, wordt bepaald of mensen die in de buurt wonen weer terug naar hun woning kunnen of niet.
Het Calamiteitenhospitaal in UMC Utrecht is geopend naar aanleiding van de explosie en brand, daar zijn ook de vier gewonden naartoe gebracht.