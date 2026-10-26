Huis verwarmen onbetaalbaar? Gasprijs blijft maar stijgen en winter moet nog beginnen
De temperaturen dalen, dus gaat de verwarming weer vaker aan. Dit weekend kwam de prijs voor een kuub gas voor het eerst in lange tijd boven de grens van twee euro. Maar een lagere prijs lijkt er voorlopig niet in te zitten.
Met zo'n stijgende prijs wordt er direct gekeken naar het kabinet. Schieten die nog te hulp? Een paar jaar geleden, kort nadat Rusland Oekraïne aanviel en de gasprijzen door het dak schoten, kwam er een prijsplafond. De maximale prijs werd vastgesteld op 1,45 euro per m3 tot een verbruik van 1.200 kuub. De gemiddelde prijs ligt nu veel hoger dan toen, maar zo'n prijsplafond lijkt er nog niet aan te komen.