Huis verwarmen onbetaalbaar? Gasprijs blijft maar stijgen en winter moet nog beginnen

Met zo'n stijgende prijs wordt er direct gekeken naar het kabinet. Schieten die nog te hulp? Een paar jaar geleden, kort nadat Rusland Oekraïne aanviel en de gasprijzen door het dak schoten, kwam er een prijsplafond. De maximale prijs werd vastgesteld op 1,45 euro per m3 tot een verbruik van 1.200 kuub. De gemiddelde prijs ligt nu veel hoger dan toen, maar zo'n prijsplafond lijkt er nog niet aan te komen.