Dakloosheid zou volgens het kabinet in 2030 'beëindigd' moeten zijn maar neemt voorlopig alleen maar toe. Ook werkende moeders met kinderen komen op straat te staan. In Rotterdam opende onlangs een woonplek voor 3 moeders.

Honderden werkende moeders met kind op straat in Rotterdam: hoe deze stichting ze helpt

Augustina is een van de drie moeders die dankzij stichting Binnenslapers nu een (tijdelijke) woning heeft

Kinderen die trekkend van logeerplek naar logeerplek moeten opgroeien, omdat er nauwelijks hulp voor hun dakloze moeders is: het is een probleem dat in veel grote steden speelt. Ook in Rotterdam, waar het volgens Marcel van de Ven van stichting Binnenslapers om zo'n honderden moeders gaat. Toekomst op poten zetten "Het is lastig in te schatten, maar vanuit onze ervaring met een locatie waar mensen 3 maanden mochten verblijven, zou ik zeggen dat het om honderden moeders gaat", vertelt hij. De stichting opende kort geleden, op een vanwege de privacy niet nader benoemde plek in Rotterdam, een woning voor drie moeders en hun jonge kinderen. Alledrie kwamen ze op straat te staan na een gestrande relatie. De vaders verdwenen daarna uit de opvoed- en woonsituatie. Een tijdje gingen de moeders van adres naar adres bij familie of vrienden. Nu betalen ze 500 euro per maand aan stichting Binnenslapers voor een kamer en ondersteuning van een buddy. "Op deze nieuwe plek mogen de moeders langer blijven zodat ze hun toekomst op poten kunnen zetten", vertelt Van de Ven.

Nergens plek Augustina (39) is een van de vrouwen die samen met haar 3-jarige dochter een woonplek heeft gekregen via de stichting. Ze werkt 5 dagen per week als schoonmaakster en was eerder veel geld kwijt aan wonen in hotels. Ook een inschrijving via Woningnet bracht haar niet veel, er stonden honderden mensen voor haar op de lijst, vertelt ze. "Ik ben ook naar de gemeente gegaan en het wijkteam probeerde mij toen te helpen door een plek voor ons te regelen in de daklozenopvang. Maar dat lukte niet", vertelt ze. 'Je bent zelfredzaam' Augustina kreeg, net als veel andere dakloze moeders, te horen dat ze 'zelfredzaam' is. Ze kampt niet met ernstige psychiatrische problemen of verslaving en hoort niet in de daklozenopvang. "Dus ik moest zelf mijn eigen plaats vinden." Dat dakloze moeders dit te horen krijgen klopt ergens niet, vindt Van de Ven van stichting Binnenslapers. "Zelfredzaam is een beleidsterm voor mensen die een eigen inkomen hebben en een netwerk van mensen waar ze bijvoorbeeld kunnen logeren", zegt hij. "Maar je kan niet 3 maanden bij iemand in een woning met je kind. Dat netwerk raakt overbelast en dan kom je écht op straat."

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