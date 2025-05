Honderden extra opvangplekken voor vrouwen en kinderen nodig: 'Blijven nu noodgedwongen in onveilige thuissituaties'

Volgens internationale normen zou Nederland 1.800 opvangplekken moeten hebben voor slachtoffers van huiselijk geweld. In de praktijk zijn er maar 1.000 plekken beschikbaar. Dat blijkt uit de Landelijk monitor Veilige Opvang van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en branchevereniging Valente.

Hotels

Voor het eerst is er in kaart gebracht hoeveel noodopvangplekken Nederland tekortkomt. Vrouwen die op de wachtlijst staan voor een plek in de noodopvang, worden soms in hotels of op vakantieparken geplaatst. Anderen blijven ook regelmatig noodgedwongen in onveilige thuissituaties zitten. Soms zelfs met kinderen erbij.

"We zien dat slachtoffers vaak pas na zeven keer om hulp vragen ook echt klaar zijn om hulp aan te nemen. Als er dan geen aanbod is, dan blijft iemand nog langer in een onveilige situatie zitten", vertelt Thomas. Hij werkt op de telefooncentrale van Blijf Groep, een hulporganisatie voor slachtoffers, kinderen en plegers van huiselijk geweld.