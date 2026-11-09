Honderdduizenden Russische doden in oorlog Oekraïne: waarom de bevolking dit (nog) accepteert
Rusland houdt het liefst geheim hoeveel Russische soldaten zijn gesneuveld door de oorlog in Oekraïne. Maar door een hack is nu bekend dat het waarschijnlijk om 400.000 mensen gaat. En toch hoor je vanuit de bevolking (nog) geen protest.
Het roept de vraag op: hoeveel Russische doden accepteert de bevolking nog? Er zijn eerdere situaties geweest waarin het volk opstond tegenover de regering, bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Afghanistan. Maar toen zag het leven er in Rusland nog een stuk anders uit. "Men kon zich uiten, men mocht protesteren", zegt hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland Hans van Koningsbrugge. "Dat is nu totaal niet het geval." Al is het niet onmogelijk dat er ooit een opstand komt vanuit de Russen. "Alleen wanneer, dat is moeilijk te voorspellen."