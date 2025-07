Hond met kanker? Meeste baasjes willen hun rookgedrag aanpassen voor de gezondheid van hun huisdier

Voor kinderen is het nog schadelijker, vervolgt hij. "Dat komt doordat die nog opgroeien en veel delende cellen hebben. Die zijn kwetsbaarder voor sigarettenrook dan volwassenen. Daarnaast weten we dat kinderen die hebben meegerookt later ook relatief vaker verslaafd raken aan nicotine."

"We weten bijvoorbeeld dat, als je een aantal jaar hebt meegerookt, bijvoorbeeld met je partner of collega's, dat de kans op ernstige ziekten als longkanker en hart- en vaatziekten 20 tot 30 procent hoger is dan wanneer je niet hebt meegerookt", vertelt Borm.

"Als er in een kamer is gerookt, blijft dat daar nog een uur of 4, 5 hangen. Dan vinden we nog steeds veel stoffen uit de sigarettenrook op meubels, het behang, het tapijt, op speelgoed dat er eventueel ligt. Maar ook op de kleding van mensen blijft de rook 'plakken'", weet Borm. "Als je die oppervlakken aanraakt krijg je alsnog schadelijke stoffen binnen."

Hoe het ook alweer zit met meeroken, of 'passief roken', zoals dat ook wel wordt genoemd? Longarts bij het Antoni van Leeuwenhoek Frank Borm vertelt dat het niet alleen gaat over de rook die je inademt van een smeulende sigaret, of die iemand uitademt.

Hele dag in ruimte met rook

En dan over de huisdieren. De kat die veel tijd op de schoot van haar rokende baasje doorbrengt. De hond die de halve dag naast de stoel van zijn rokende eigenaar ligt te slapen.

Borm: "Deze huisdieren zijn dagelijks in een ruimte waar gerookt wordt. Ze liggen bijvoorbeeld op het tapijt, waar rookresten op te vinden zijn. Of eten brokken die in die kamer in een bakje staan." In die zin is er weinig verschil in meeroken tussen mensen en (zoog)dieren. Ook zij kunnen er ziekten zoals kanker van krijgen.

Minder onderzoek naar e-sigaretten

Over e-sigaretten, die tegenwoordig erg populair zijn, is veel minder bekend. "Die smeulen niet, dus dat is een voordeel. Maar je krijgt er wel tweedehands damp van binnen als je naast iemand zit die er een rookt."

"Het zijn net zo goed stoffen die kunnen neerslaan op spullen. Die in de lucht hangen en die je daardoor inademt."

Longtumor bij een hond

Dierenarts Lisa Withagen deed onderzoek naar de gevaren van sigarettenrook voor honden. Verschillende aandoeningen bij honden worden in verband gebracht met meeroken, vertelt ze.

"Denk aan longtumoren, zoals die bij meerokende mensen vaak voorkomen." Het gaat dan vooral om hondenrassen met korte snuiten. "Die hebben niet van die mooie lange neuzen die de boel een beetje afsluiten, waardoor de stoffen minder snel in de longen terechtkomen."