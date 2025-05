Hoeveel vrije tijd heeft de paus? 'Johannes Paulus II was regelmatig op de tennisbaan'

Vrije tijd

Hoeveel vrije tijd een paus neemt en hoe hij die besteedt - bijvoorbeeld met muziek luisteren - verschilt ook per paus, volgens Koet. "Traditioneel gingen de pausen, ook vanwege de hitte want er was geen airconditioning, in de zomer naar hun buitenverblijf in Castel Gandolfo. Johannes Paulus II maakte wel eens met vrienden bergwandelingen. En dat was dan niet in paus-kleding."

Koet denkt dat alle pausen wel vrije tijd nemen en dat sommigen zelfs sportief zijn, bijvoorbeeld Johannes Paulus II. "Die was regelmatig op de tennisbaan te vinden en ik geloof dat de nieuwe paus ook wil gaan tennissen." Paus Franciscus deed al die dingen niet, volgens Koet. "Hij was iemand met heel duidelijke keuzes: hij keek geen tv en ging al jaren niet meer op vakantie. Als paus bleef hij ook thuis in Rome. Hij deed dan minder officiële dingen."