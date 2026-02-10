Hoe weet je welke neussprays verslavend zijn? 'Zou er duidelijker op moeten staan'
Maanden- of zelfs jarenlang aan de neusspray. 3 tot 4 procent van de Nederlanders is eraan verslaafd, volgens een groep KNO-artsen. Niet elke spray heeft hetzelfde effect, maar hoe weet je welke je moet hebben? "Niet altijd even duidelijk."
Zanger André Hazes deelde via Instagram dat ook hij verslaafd is aan het middel en dat hij een ingreep liet doen om het aan te pakken. Huisarts Tamara de Weijer ziet in haar praktijk vaak mensen met hetzelfde probleem: "Sommige mensen zijn al 3 jaar verslaafd."