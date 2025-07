Hoe warm zeewater in de zomer kan leiden tot overstromingen in het najaar

Nog nooit was het zo vroeg in de zomer zo warm in ons land. Ook in de rest van Europa is het heet. En dat heeft een prijs. De kans op weersextremen neemt toe. En die worden mede veroorzaakt door de temperatuur van het zeewater. Zo zit dat.