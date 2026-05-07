Hoe ver mag een demonstratie gaan? 'Burgerlijke ongehoorzaamheid is een effectieve methode'

Bij een klimaatdemonstratie werden recent 400 mensen opgepakt voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Het was niet de eerste keer dat politie moest ingrijpen bij een XR-demonstratie. Een voor- en tegenstander gaan in debat in 'Weet Wat Je Vindt'.
Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat de meeste mensen negatief zijn over snelwegblokkades, zoals actiegroep Extinction Rebellion vaker doet. 86 procent van de panelleden vindt dit soort ontwrichtende demonstraties niet kunnen.
Toch is er wél begrip voor het doel van de actie. De helft van de mensen (50 procent) zegt namelijk te begrijpen dat mensen de straat op gaan om aandacht te vragen voor dit soort thema's.
Pim de Vleesschouwer van Extinction Rebellion vindt het doel zelfs zo belangrijk dat daarvoor niet genoeg ruimte is binnen het demonstratierecht zoals het nu is. Door dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid blijft er aandacht voor het klimaat, zegt hij. "Aandacht genereren is het doel."
Mauk Bresser is oud-voorzitter de JOVD, de jongerentak van de VVD, is tegen dit soort acties. Hij noemt het klimaat ook een belangrijk doel, maar vindt het gevaarlijk om de regels overboord te gooien.
"Het is een ontzettend groot risico, want daarmee geef je ook een vrijbrief aan andere mensen die ook beslissen dat hun doel de middelen heiligt."