Hoe twee smeltende gletsjers op Antarctica 'onvermijdelijke' zeespiegelstijging veroorzaken, ook hier

Een van de onderzoekers is Roderik van de Wal. Hij is hoogleraar Sea level change and coastal impacts aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek richt zich op twee gletsjers op het westelijke deel van Antarctica: de Thwaites-gletsjer en de Pine Island-gletsjer. Hij licht het onderzoek toe.

Toekomstvoorspelling

"In bepaalde gebieden op Antarctica is het ijs dunner aan het worden", zegt Van de Wal. Hij en andere onderzoekers weten dat door satellietmetingen over de afgelopen 20 à 30 jaar. "Wij hebben een model gemaakt dat de evolutie van Antarctica laat zien." Het model kan die waarnemingen van de afgelopen jaren precies herhalen, ook vooruit in de tijd, en dat maakt het bijzonder.

Want daardoor kunnen de onderzoekers simpel gezegd een soort toekomstvoorspelling maken, legt Van de Wal uit. "We hebben gekeken wat er gebeurt als het model voorwaarts de tijd in draait: naar welk nieuw evenwicht gaat het gebied dan toe?"

'Traag proces'

"Wat je dan ziet is dat de bekkens (een soort diepe kommen in het landschap, red.) van de Thwaites-gletsjer en Pine Island-gletsjer helemaal leegstromen", zegt hij. "Hoeveel ijs daar in zit, is ongeveer gelijk aan 1 meter zeespiegelstijging."

"Het laat wel zien dat het eigenlijk onvermijdelijk is dat dat wat in de afgelopen 30 jaar al is waargenomen, zich zal doorzetten in de toekomst", legt hij uit. Dat betekent dat bevroren delen van Antarctica helemaal leeg gaan lopen. "En dat is dan nog zonder dat er toekomstige klimaatverandering aan het model toegevoegd is."