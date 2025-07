Hoe schoolmaaltijden helpen om moeders in armoede uit hun isolement te halen: 'Ik ontmoet aardige ouders en leer Nederlands'

De groeiende intensiteit van armoede onder mensen die onder de armoedegrens leven leidt tot toenemende voedselonzekerheid, blijkt uit onderzoek van het CBS, SCP en het Nibud. Dit is ook te merken op scholen, zegt het Jeugdeducatiefonds, dat in maart 2023 in opdracht van de overheid het Programma Schoolmaaltijden lanceerde. "Steeds vaker kwamen leerlingen met een lege broodtrommel naar school."

Actiever en meer concentratie

Het programma, dat ruim 2 jaar geleden werd gelanceerd als reactie op de toenemende vraag naar eten op scholen, biedt de groep mensen die onder de armoedegrens leeft belangrijke steun en blijkt een groot succes.

Als directeur van basisschool en kinderopvang IKC Prins Willem Alexander in Vlaardingen, kan Marieke Wolgen hierover meepraten. Haar school is een van de 2.400 deelnemende scholen en doet al sinds 2023 mee aan het programma. Ze ziet het effect terug in de klassen. De leerprestaties gaan omhoog, vertelt ze. "Wij zien gewoon kinderen die actiever in de klas zitten en geconcentreerder zijn."