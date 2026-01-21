Hoe profvoetballers zorgen voor leesplezier in de klas: 'Voetbal heeft een enorm bereik'

Veel ouders willen weten: hoe krijg ik mijn kind aan het lezen? In Overijssel hebben ze de oplossing daarvoor gevonden in een onverwachte hoek, namelijk profvoetballers. "Kinderen luisteren ineens, zijn nieuwsgierig, haken veel meer aan."

Spelers van de Overijsselse voetbalclubs FC Twente, Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en Heracles Almelo bezoeken met regelmaat basisschoolleerlingen en lezen voor in de klas. Middenvelder Sem Scheperman van Heracles Almelo is er daar een van. Woorden leren Scheperman wilde graag vanuit de club ambassadeur worden van dit project. "Het leek me leuk, aangezien ik ook denk dat lezen enorm belangrijk is in de ontwikkeling van het leren van woorden voor jonge kinderen." Voorlezen is voor hem niks nieuws. "Ik heb al eens vaker voorgelezen voor jonge kinderen. Maar ik heb dat nu natuurlijk al een aantal keer voor een project gedaan, en dat is leuk." De kinderen zijn erg enthousiast en luisteren goed. Het stimuleert ze om te gaan lezen, vertelt Scheperman. "Dus ik denk dat het alleen maar een win-win-situatie is." Gisteren las hij het boek 'clubliefde' voor, een boek dat hij niet zelf had uitgekozen. "Maar ik moet zeggen, het sloeg goed aan bij de kinderen en ze luisterden goed."

Taboe op lezen "Wat wij hopen te bereiken, is denk ik gewoon dat de kinderen lezen", vertelt Scheperman. "Er staat een aardig taboe natuurlijk op lezen voor veel mensen. Ik denk dat niet heel veel mensen lezen, terwijl het wel enorm goed is voor de ontwikkeling van zowel mensen van mijn leeftijd als van jonge kinderen, maar ook van oudere mensen."

Ik was zelf nooit echt een lezer, maar ik heb wel geleerd in de afgelopen jaren dat lezen erg belangrijk kan zijn. middenvelder Sem Scheperman

"Lezen is goed voor een mentale rust en voor de ontwikkeling", legt hij uit. "Ik was zelf nooit echt een lezer en ik was ook niet de meest makkelijke jongen. Maar ik heb wel geleerd in de afgelopen jaren dat lezen erg belangrijk kan zijn. En het helpt mij soms ook om tot rust te komen in drukke tijden. Dus ik ben het nu wel echt gaan doen." Uitdaging Projectmanager Dorien Willemsen van de organisatie Sportnetwerk Overijssel, dat het project organiseert, vertelt hoe het idee om dit samen met profvoetballers te doen tot stand is gekomen. Bij de provincie lag de vraag: hoe krijgen we de kinderen nog meer aan het lezen? "De bibliotheken zijn ook met deze vragen aan de slag gegaan en met Go Ahead Eagles in gesprek gegaan om te kijken wat er gedaan kon worden. Zo is de samenwerking ontstaan."

Van sceptisch naar enthousiast Go Ahead Eagles is samen met bibliotheken de aanjager van het geheel, vertelt Willemsen. Pas nadat zij enthousiast aan de slag gingen, kwamen de andere clubs erbij. "Wij werken samen met de vier betaalde profclubs PEC Zwolle, FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles", vertelt Willemsen. "En in het begin waren de andere clubs ook wel wat sceptisch. Vooral PEC Zwolle, die nu echt heel enthousiast van start zijn gegaan. Maar het is gestart bij Go Ahead Eagles." Groot succes Willemsen denkt dat het enthousiasme voor het lezen bij de kinderen vooral komt doordat ze worden voorgelezen door voetbalhelden. "Ja, dat zijn toch iconen en voorbeelden." "Voetbal heeft zo enorm bereik en profvoetballers een bepaalde status, waardoor kinderen enthousiast worden en wel aan het lezen willen. En inmiddels is dat van de grond gekomen en een groot succes geworden."

Andere doelgroepen Het succes ligt volgens haar in het inbrengen van hun eigen enthousiasme en ervaringen. "Ze nemen video's op, komen voorlezen en er mogen vragen worden gesteld. En ineens wordt het een soort wedstrijd wie de meeste boeken kan lezen."