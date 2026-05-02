Hoe 'paspoortgate' de hele Eredivisie kan opschudden

NAC Breda hoopt zo degradatie uit de Eredivisie te voorkomen. De club staat momenteel 17e en zou daardoor degraderen naar de Eerste Divisie. NAC zet vraagtekens bij de speelgerechtigheid van Dean James van Go Ahead Eagles, van wie het eerder verloor, en wil daarom dat de wedstrijd opnieuw wordt gespeeld. De KNVB verzet zich daartegen, onder meer omdat de bond bang is dat meer clubs naar de rechter zullen stappen.