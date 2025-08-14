Hoe Nederland volgens deze onderzoeker strenger kan én moet optreden tegen vrouwenbesnijdenis

Nederland moet sneller ingrijpen bij meisjes die het risico lopen besneden te worden, vindt het WODC. Het onderzoekscentrum wil een speciaal reisverbod, zoals in Engeland al bestaat. "Anders ben je altijd te laat.”

Het besnijden van meisjes gebeurt in meer dan twintig landen, voornamelijk in bepaalde delen van Afrika, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië

Het is een probleem waar zorgpersoneel en onderwijzers door immigratie steeds meer mee worden geconfronteerd: meisjesbesnijdenis ofwel vrouwelijke genitale verminking. In Nederland leven ongeveer 41.000 vrouwen die besneden zijn en er lopen nog eens 4.200 meisjes het risico om besneden te worden de komende jaren. Beschadigd terug in de klas Dit gevaar bestaat met name als meisjes met familie in het land van herkomst - waar besnijdenis een cultureel gebruik is - op vakantie zijn. Denk aan landen als Somalië, Egypte, Eritrea, Ethiopië, Soedan en Irak. Hoewel genitale verminking al meer dan 10 jaar strafbaar is in Nederland, kwam er nog nooit een zaak voor de rechter. Toch vertellen hulpverleners en zorgorganisaties dat er elk jaar tientallen, mogelijk honderden meisjes beschadigd terug in de klas komen na de vakantie.

Succesvolle aanpak Voor mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg was dit aanleiding om voor het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum (WODC) te onderzoeken hoe de Nederlandse overheid effectiever kan optreden tegen deze vorm van verminking. In haar onderzoek stuitte Middelburg op de succesvolle aanpak van vrouwenbesnijdenis die ze in Verenigd Koninkrijk hebben. Daar kan de rechter een zogenaamde Female Genital Mutilation Protection Order (FGMPO) opleggen. Zo'n beschermingsmaatregel kan betekenen dat een meisje geen paspoort krijgt, of dat het gezin het land niet mag verlaten. Het doel: voorkomen dat kinderen tijdens een vakantie in het land van herkomst worden besneden. Reisverbod in Verenigd Koninkrijk "In de zomermaanden neemt het risico dat meisjes besneden worden flink toe", legt Middelburg uit. "Veel gezinnen reizen dan naar familie in landen waar vrouwenbesnijdenis nog steeds wordt uitgevoerd. Zonder een streng reisverbod staan hulpverleners vaak machteloos om deze meisjes te beschermen."

Juist vóórdat het misdrijf plaatsvindt, moet er ingegrepen worden Mensenrechtenjurist Annemarie Middelburg

"Juist vóórdat het misdrijf plaatsvindt, moet er ingegrepen worden", weet Middelburg, "want als het eenmaal is gebeurd, is het leed onherstelbaar. Dit is een maatregel waarmee je potentiële daders effectief de pas kunt afsnijden." 'Nederland loopt achter' Volgens Middelburg kan de Nederlandse rechter op dit moment geen reisverbod opleggen dat goed kan beschermen tegen het risico om besneden te worden. De maatregelen die instanties nu wel kunnen nemen treffen vooral de kinderen zelf, in plaats van de potentiële dader. "De Raad voor de Kinderbescherming kan in extreme gevallen wel besluiten om een kind onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen", legt ze uit, "Maar deze ingrepen zijn ingrijpend en worden zelden toegepast, omdat ze een grote impact hebben op het kind en het gezin."

Praktische oplossing Een reisverbod daarentegen is een veel lichtere en gerichtere maatregel, die voorkomt dat een meisje naar het buitenland reist waar het risico op besnijdenis groot is. "Zo'n verbod beschermt het kind op een effectieve manier, zonder dat het gezin direct uit elkaar hoeft te worden gehaald. Het biedt een praktische oplossing waarmee we preventief kunnen optreden, in plaats van pas als het leed al heeft plaatsgevonden." Risico op 5 jaar gevangenis Dat het Britse beleid z'n vruchten afwerpt, daar is George Neal wel zeker van. Hij is rechercheur-inspecteur bij de politie in de Engelse stad Cambridge. "Het is een civiele beschermingsmaatregel, met strafrechtelijke gevolgen. Als de potentiële dader de voorwaarden overtreedt dan loopt hij het risico om 5 jaar in de gevangenis te komen."

'Geweldige resultaten' En dat werkt zeer preventief en afschrikwekkend, gaat Neal verder. "Deze maatregelen kunnen binnen enkele uren worden opgelegd. Daarnaast bieden ze politie en zorgorganisaties de tijd om de zaak goed te onderzoeken en maatregelen te treffen om kinderen in veiligheid te brengen", vertelt hij. "We zijn er zelfs in geslaagd om kinderen die al uit waren gereisd en het risico liepen op genitale verminking, weer terug te geleiden naar het Verenigd-Koninkrijk. Gezond en wel. Dat zijn geweldige resultaten." Een leven lang pijn Iemand die wekelijks geconfronteerd wordt met de ingrijpende gevolgen van deze genitale verminking is Wendela Kolkman. Zij is gynaecologe in het HagaZiekenhuis in Den Haag en houdt iedere maandag een spreekuur waarin ze vrouwen ziet die als kind besneden zijn. "Ik zie vrouwen die hun hele leven pijn hebben gehad tijdens het vrijen. Vrouwen die de bevalling van hun eerste kind als een marteling hebben ervaren, omdat het littekenweefsel niet meegeeft", vertelt ze. "Maar ook vrouwen die niet eens weten dat hun klachten verband houden met wat hen als meisje is aangedaan." Kolkman benadrukt dat de psychische littekens vaak nog verder gaan dan de fysieke klachten. "Schaamte, verlies van vertrouwen, angst voor intimiteit. Het gaat over een fundamenteel recht: dat niemand aan je lijf komt zonder jouw toestemming."

In meer dan twintig landen gebeurt vrouwenbesnijdenis nog

Voorlichting kent grenzen Volgens Kolkman is het voorkomen van de ingreep de enige manier om dit leed te stoppen. "Je kunt een besnijdenis nooit ongedaan maken. We kunnen littekens verzachten, soms opereren, maar het originele weefsel, het gevoel, dat krijg je niet terug. Elke keer dat het wél gebeurt, is het voor dat meisje voor altijd te laat." Goede voorlichting geven is hierbij cruciaal, maar heeft ook zijn grenzen, zegt de gynaecologe.