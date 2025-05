Hoe maak je je tuin of balkon biodivers? Hier moet je op letten als je 'bijvriendelijke' planten wil kopen

Ook zonder tuin

Ook met een balkon of dakterras kun je de biodiversiteit een handje helpen. "Kies dan voor verticale systemen zoals klimplanten, groene gevels, pergola's, hangbakken, of gestapelde bloempotten", zegt Van der Geest. Ook een bessenstruikje zoals een kruisbes of aalbes biedt voedsel voor vogels.

Let wel op het gewicht dat je balkon aankan. Een regenton, pergola of constructie voor klimplanten kan zwaar zijn. Overleg hiervoor dus wel ook even met je boven- en onderburen.

Zon, schaduw en wind

"Wie zijn balkon wil vergroenen, kan zichzelf een paar vragen stellen: wil ik eetbare planten en kruiden, zoek ik verkoeling of wil ik bloemen voor insecten?", zegt Van der Geest. Voor zonnige balkons zijn houtige kruiden zoals tijm en oregano ideaal. Klimplanten zoals klimop of wilde kamperfoelie bieden natuurlijke schaduw en verkoeling.

"Heb je veel last van wind? Kies dan voor een stevige moestuinbak. Ook sedumsoorten, sterke vetplanten die goed tegen droogte kunnen, zijn een goede keuze op een winderig balkon als er minstens 4 tot 6 uur per dag zon is. Daarnaast kan een plant die door de balkonspijlen groeit helpen de wind tegen te houden", weet Van der Geest.