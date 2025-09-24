Hoe lang houdt de gewone Rus de gevolgen van oorlog in Oekraïne nog vol? 'Mensen overleven op pap'

De oorlog in Oekraïne gaat z'n vierde winter in. Ondertussen hebben sancties en enorme defensie-uitgaven de Russische economie zwaar onder druk gezet. Sommige Russen overleven inmiddels op pap en alledaagse spullen zijn voor velen onbetaalbaar geworden.

"Alles is duurder, en dat heeft invloed op het leven van de gewone Rus", vertelt journalist Aleksandra Shvedchenko. Zij werkt in Amsterdam voor TV Rain, een onafhankelijke Russische televisiezender die verslag doet zonder censuur van Poetin. "Mensen overleven op pap. Eten is voor sommigen onbetaalbaar geworden." Borsjtsj-index Dit blijkt ook uit de borsjtsj-index. "Deze index meet hoeveel het kost om een pan borsjtsj (bietensoep) te maken. Door de prijzen van ingrediënten als bieten, aardappelen, kool en vlees te volgen, laat de index zien hoe hard inflatie huishoudens treft." Deze is sinds het begin van de oorlog van 393 naar 500 roebel gestegen. Shvedchenko volgt samen met haar collega Kseniia Astrakhantseva de ontwikkelingen in Rusland op de voet. "Je ziet dat de middenklasse op dit moment beperkt consumeert", vertelt Astrakhantseva. "Er is nog wel genoeg voor eten en eenvoudige dingen, maar voor een auto moet een lening worden afgesloten."

Schuld van de oorlog De journalisten zien dat Russen verschillend met deze tekorten omgaan. "Er is een groep Russen die de oorlog de schuld geeft van de economische problemen." Dat zijn degenen die de oorlog vanaf het begin af aan niet steunen. "Maar degenen die de oorlog wel steunen, zien die link niet", vertelt Shvedchenko. "Ook is het goed om te bedenken dat mensen voor de oorlog al arm waren en dus vooral bezig zijn zich aan te passen", gaat ze verder. "Het koude weer en de andere moeilijkheden waarmee ze moeten omgaan, zijn ze gewend." Geld bijna op Hans van Koningsbrugge, Hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland, hoort dat ook terug van vrienden in Rusland. "Een vriend van mij slaat nu grote voorraden hakhout in, omdat hij verwacht dat de komende winter zwaar wordt. Mensen zoeken steun in hun vriendenkring en gaan naar de datsja (volkstuin, red.) om groente te verbouwen." Volgens de hoogleraar hebben Russen 'een fenomenaal vermogen' om te lijden onder moeilijke economische omstandigheden. Maar de vraag is hoe lang dat weerstandsvermogen deze keer standhoudt. "Veel hangt af van hoe streng de aankomende winter zal zijn. Want na 3 jaar oorlog is het geld wel op."

Rusland is blut Dat komt door de Europese sancties. "Europa was jarenlang de beste klant van Rusland, maar door de sancties en de breuk met het Westen is die markt verdwenen," legt Van Koningsbrugge uit. "In de eerste jaren kon Rusland nog teren op hoge olie- en gasprijzen en op de internationale reserves van 650 miljard dollar." Maar de helft daarvan staat in het buitenland en is bevroren. "Het zogenoemde 'rainy day fund' dat resteert, zo'n 35 miljard, zit vast in slecht functionerende staatsbedrijven en is dus weinig waard." Gewone Rus heeft het zwaar De oplopende problemen zijn volgens Van Koningsbrugge een direct gevolg van de oorlog. "De defensie-uitgaven zijn explosief gestegen, terwijl de olie- en gasinkomsten in een jaar met 30 procent zijn gedaald." De staat probeert dat gat te dichten door geld bij te drukken en de btw te verhogen. Maar met een inflatie die waarschijnlijk boven de 20 procent ligt, wordt dat voor de gewone Rus steeds zwaarder, kan de hoogleraar vertellen.