Hoe kwetsbaar is coalitie na opstappen BBB-senator Eric Kemperman? 'Moeten niet meer kikkers uit de kruiwagen springen'

Kemperman maakte maandagavond bekend dat hij de BBB verlaat, maar niet de politiek. Hij gaat als eenmansfractie verder in de Eerste Kamer en in Provinciale Staten van Gelderland.

Verschillen van mening

In een schriftelijke verklaring zegt hij dat hij tot de conclusie is gekomen dat hij over voor hem belangrijke zaken anders denkt dan BBB. "Het gaat voor mij over vraagstukken van oorlog en vrede, het covid-beleid, inperken vrijheden, natuur en landbouw en de wooncrisis."

Kemperman heeft 2 maanden geleden bij het bestuur aangegeven dat hij zich steeds minder kon vinden in de lijn van BBB, waarna er gesprekken volgden. "Er zijn verschillen van mening en van prioritering", schrijft Kemperman. En als er al overeenstemming is, is er volgens hem vaak sprake van een weinig daadkrachtige aanpak. "Daarom verlaat ik de partij, maar niet de politiek."

Teleurgesteld

BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Ilona Lagas is teleurgesteld over het besluit van Kemperman. En ze vindt dat hij een afspraak schendt, namelijk dat mensen hun zetel terug zullen geven als blijkt dat ze toch niet bij de partij passen. "We betreuren het zeer dat hij is opgestapt en we vinden het heel jammer dat hij zijn zetel meeneemt."

Lagas vindt het 'jammer' dat Kemperman zegt dat hij zich niet gehoord voelde. "Ik heb regelmatig gesprekken met hem gehad en daarna gevraagd of hij daarmee voldoende was gehoord en het antwoord was altijd 'ja'. Dus vandaar dat de verrassing ook groot is", zegt de BBB-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.