Hoe kunnen Nederlandse bedrijven profiteren van uitbreiding Defensie? 'Investeer in start-ups en innovatie'

De komende jaren gaan er miljarden euro's extra naar Defensie. Dat geld zal vooral in het buitenland worden uitgegeven, verwacht het CPB. Hoe zorgen we ervoor dat Nederlandse bedrijven meer van die investeringen gaan profiteren? "Geef bedrijven een kans."

Het Centraal Planbureau (CPB) keek in zijn studie naar de recente extra investeringen in Defensie. De onderzoekers berekenden wat elke extra euro die Defensie uitgeeft doet met de Nederlandse economie en het bruto binnenlands product (bbp). De conclusie: niet zoveel. Uitgavennorm verhogen Op de NAVO-top eerder dit jaar in Den Haag werd afgesproken de uitgavennorm voor de lidstaten te verhogen tot 3,5 procent van het bbp. In 2024 gaf Nederland 2 procent van het bbp uit, ongeveer 20 miljard euro. Door de krappe arbeidsmarkt en het feit dat veel defensiematerieel wordt geïmporteerd, blijft de economische impuls in Nederland klein, volgens het planbureau.

130 miljoen euro omzet Maar dat zegt niets over hoe goed het gaat met de Nederlandse defensie-industrie zelf. Die bredere sector bedrijven - zoals Thales, Damen of Broshuis - draait op een veel groter speelveld, waarin ook exportorders een belangrijke rol spelen. Zo ziet ook het bedrijf Broshuis in Kampen, fabrikant van opleggers voor zwaar transport. Het bedrijf maakt trailers voor legervoertuigen en levert aan meerdere landen zoals de Belgische, Amerikaanse, Deense, Noorse en Canadese defensies."We hebben veel werk", zegt Harold Vorstenbosch, CEO van Broshuis. "We draaien zo'n 130 miljoen euro omzet, waarvan de helft uit defensie komt."

