Hoe kom je van een opdringerige deurverkoper af? En 4 andere vragen over agressie bij verkoop aan huis

Alle pijlen richten zich nu op glasvezelboer Delta Fiber, maar uit eerder onderzoek van de consumentenbond blijkt dat veel meer bedrijven zich schuldig maken aan agressieve verkooppraktijken om hun producten aan de man te brengen. Antoinette Hertsenberg, presentator van Radar en Mirjam de Witte van de Consumentenbond geven tips hoe je het beste met deze verkopers om kunt gaan.

1. Wat kun je het beste doen als er opeens een verkoper voor je deur staat?

"Doe niks en ga zeker niet in op het aanbod dat je voorgeschoteld krijgt. Zo luidt het eerste advies van Hertsenberg. "Ze overvallen je en om die reden word je gedwongen om een overhaaste beslissing te nemen."

"Dat is niet verstandig, want je kunt op dat moment ook niet op je gemak een afweging maken. Is het wel echt zo'n goede aanbieding, hoe zit het met de prijzen bij andere aanbieders? Neem gewoon rustig een besluit op het moment dat het jou uitkomt. Laat je vooral niet wijsmaken dat je nu een besluit moet nemen."