Hoe kom je van een opdringerige deurverkoper af? En 4 andere vragen over agressie bij verkoop aan huis
Intimidatie en agressie. De klachten blijven binnenkomen aan het adres van Delta Fiber over hoe verkopers zich aan de deur gedragen. Maar wat zijn je rechten als je als consument door zo’n verkoper overvallen wordt? "Neem rustig een besluit."
Alle pijlen richten zich nu op glasvezelboer Delta Fiber, maar uit eerder onderzoek van de consumentenbond blijkt dat veel meer bedrijven zich schuldig maken aan agressieve verkooppraktijken om hun producten aan de man te brengen. Antoinette Hertsenberg, presentator van Radar en Mirjam de Witte van de Consumentenbond geven tips hoe je het beste met deze verkopers om kunt gaan.
1. Wat kun je het beste doen als er opeens een verkoper voor je deur staat?
"Doe niks en ga zeker niet in op het aanbod dat je voorgeschoteld krijgt. Zo luidt het eerste advies van Hertsenberg. "Ze overvallen je en om die reden word je gedwongen om een overhaaste beslissing te nemen."
"Dat is niet verstandig, want je kunt op dat moment ook niet op je gemak een afweging maken. Is het wel echt zo'n goede aanbieding, hoe zit het met de prijzen bij andere aanbieders? Neem gewoon rustig een besluit op het moment dat het jou uitkomt. Laat je vooral niet wijsmaken dat je nu een besluit moet nemen."
2. Stel je gaat toch op het aanbod in, kun je er dan nog van af?
"Je zit zeker niet meteen vast aan het contract", legt Hertsenberg uit. "Je hebt altijd 14 dagen bedenktijd op het moment dat je iets aan de deur hebt aangeschaft. Dus je kunt gewoon de volgende dag bellen en zeggen dat je er vanaf ziet. En dan is het klaar."
"Daarnaast gaat er per 1 juli 2026 een zogenaamde afkoelperiode van 3 dagen gelden. Dat betekent dat je eerst rustig de tijd krijgt om het aanbod te lezen. En pas na 3 dagen geef je officieel akkoord. Zo voorkom je dat je iets onder druk besluit waar je later spijt van hebt."
3. Hoe maak je duidelijk dat je niks wilt kopen?
"Je bent zelf de baas over je eigen voortuin. Dus als ze maar blijven aandringen, terwijl jij hebt aangegeven dat je geen interesse hebt, dan kun je ze vragen om weg te gaan", vertelt Hertsenberg.
"Want het gaat om huisvrede breuk en dat is een strafbaar feit, dus zij moeten dan weggaan. Doen ze dat niet, dan kun je de politie bellen."
4. Helpt het als je bijvoorbeeld een 'nee' sticker op de voordeur hebt?
"In principe mag er dan niet worden aangebeld, maar de praktijk is echter anders", zegt Mirjam de Witte, van de Consumentenbond.
"Uit een undercover operatie die we hebben gedaan weten we dat verkopers bij hun opleiding te horen krijgen dat ze die stickers gewoon moeten negeren. Dus daar schieten we gewoon niks mee op helaas."
5. Delta Fiber zegt met een eigen meldpunt te komen waar je misstanden kunt melden, helpt het om dat te doen?
De Witte: "Ik vind het een mooi idee dat ze een meldpunt hebben opgericht. Maar het is wel van het bedrijf zelf, dus we weten niet wat er met deze meldingen gebeurt. Maar het is echt veel beter om misstanden te melden bij de Consumentenbond of de Autoriteit Consument en Markt (ACM).Dan weet je dat het serieus wordt opgepakt."
Volgens Hertsenberg is een melding maken bij het ACM heel belangrijk. "Het is van belang dit soort bedrijven in kaart te brengen. Als het echt de spuigaten uitloopt, kan het ACM namelijk dit soort bedrijven een dwangsom opleggen. Dus dat heeft echt effect."