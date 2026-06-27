Hoe klimaatverandering de Nederlandse landbouw juist nieuwe kansen kan bieden

De kans dat de Europese voedselvoorziening de komende jaren in gevaar komt door klimaatverandering is klein, maar de kans dat de herkomst van ons voedsel verandert, is wel groot. De toenemende hitte en droogte gaan vooral voor een verschuiving in teeltzones zorgen, weet Jan Eelco Jansma. Hij doet onderzoek naar klimaatadaptatie in de landbouw aan de Wageningen Universiteit en ziet hierin vooral kansen voor Nederland.

Langer groeiseizoen

"Door de veranderingen moet de landbouw zich gaan aanpassen", weet Jansma vanuit zijn onderzoek. Want juist in die aanpassingen liggen veel kansen voor de Nederlandse landbouw. "Door de klimaatverandering zou het groeiseizoen langer kunnen worden."

Gerst wordt nu bijvoorbeeld vroeg geoogst in Nederland, "zodat hetzelfde stukje land daarna voor iets anders kan worden gebruikt", vertelt de onderzoeker. Maar weten de boeren zich innovatiever op te stellen, 'dan is het vroege oosten straks niet meer nodig'.