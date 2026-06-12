Een dag na het tragische ongeluk in Zeeland hangt er een donkere wolk boven Axel. Drie leerlingen en de directeur van een basisschool daar zijn omgekomen bij een aanrijding. Hoe ga je om met dit verdriet? "Persoonlijke aandacht per kind is belangrijk."

Hoe help je kinderen een trauma te verwerken na tragisch ongeluk, zoals in Zeeland? 'Ze hebben houvast nodig'

Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde bij het dodelijke ongeluk zijn bloemen, knuffels en kaarsen neergelegd

Veertien leerlingen uit groep 8 waren gisteren onder begeleiding fietsend onderweg naar hun schoolkamp. Tijdens de fietstocht werd de groep aangereden door een automobilist. Naast de vier doden liggen nu ook nog drie leerlingen zwaargewond in het ziekenhuis. Impactvolle periode Vlaggen hangen vandaag halfstok in Zeeland, de provincie is in diepe rouw. "Het is super heftig en tragisch", zegt Priscilla de Vreugd. Zij is gezinstherapeut en directeur van jeugdhulporganisatie Bij Elkaar. "Dit was natuurlijk een belangrijke mijlpaal in het leven van die kinderen." Een schoolkamp en dan straks nog de eindmusical, bedoelt De Vreugd. Het zijn dé momenten waarmee achtstegroepers hun basisschooltijd afsluiten. "En daarna komt ook nog snel de overgang naar de middelbare school erachteraan, met weer een schoolkamp, het zijn allemaal van die momenten die best wel impactvol kunnen zijn."

Dit schoolkamp was natuurlijk een belangrijke mijlpaal in het leven van die kinderen. gezinstherapeut Priscilla de Vreugd

Musical als houvast Deze momenten worden nu voor de kinderen van basisschool De Warande overschaduwd door een traumatische ervaring. "De kinderen (die zijn overleden of in het ziekenhuis liggen, red.) die hadden natuurlijk ook een rol in de musical." Vraag is dan ook of zo'n musical door moet gaan, mocht de school dat willen. Als therapeut denkt De Vreugd van wel. "Ze kunnen ervoor kiezen om op momenten even stil te zijn, ter nagedachtenis aan deze kinderen. Zo zijn ze er op die manier toch bij." Het is niet alleen respectvol om te doen, maar het brengt volgens haar de kinderen die er nog wel zijn ook een houvast. "Het geeft verbinding." 'Verlies heeft twee kanten' Dat gevoel is nodig, weet De Vreugd. "Als het over rouw gaat, is het aan de ene kant de kracht om het gewone leven door te laten gaan. En aan de andere kant is het belangrijk om ruimte voor verlies, pijn en verdriet te maken." Het zijn twee eilanden waar je als persoon, klas, gezin of gemeenschap steeds tussen schippert, legt ze uit. "De natuurlijke neiging kan zijn om alles uit de handen te laten vallen en niks door te laten gaan", vertelt de therapeut. "Maar eigenlijk is het ook heel belangrijk voor de kinderen om die houvast te hebben en dus die dagelijkse structuur zoveel mogelijk vast te houden."

Hoe help je kinderen een trauma te verwerken na tragisch ongeluk, zoals in Zeeland?