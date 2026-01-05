Hoe halen we jongens en jonge mannen uit de 'manosphere'? 'Het kan ook anders en dat moeten we laten zien'
Een 'goede' man zijn: hoe doe je dat in deze tijd? Veel jonge mannen worstelen met die vraag en belanden in de 'manosphere', waarin ze horen dat mannen boven vrouwen staan. "En we stellen te weinig tegenover het verhaal van influencers als Andrew Tate."
Psychiater Esther van Fenema ziet dat het 'behoorlijk verwarrend' is om nu op te groeien als jongen. "We leven in een westerse samenleving waarin meer de meer 'vrouwelijke' idealen eigenlijk centraal staan", legt ze uit. "Terwijl de meer 'mannelijke' eigenschappen - als we niet oppassen - toch wel snel worden gezien als problematisch en zelfs al toxisch."
Er is volgens haar terecht veel kritiek op influencers in de manosphere, waaronder Andrew Tate. "Maar er staat nu weinig tegenover waar jongens zich wel mee kunnen identificeren." Het is daarom belangrijk om te erkennen dat mannelijke eigenschappen mogen bestaan en ook ruimte krijgen, benadrukt ze. "Want die hoeven helemaal niet gekoppeld te worden aan vrouwonvriendelijkheid en dominantie."
Influencers als Andrew Tate zijn een soort paard van Trojefitness-ondernemer Arie Boomsma over de 'manosphere'
Ook Arie Boomsma weet dat veel jonge mannen op zoek naar wat het in deze tijd is om man te zijn. De fitness-ondernemer ziet het ook terug in zijn gyms, waar ze veel - en soms zelfs te veel - sporten. "Op het moment dat je het gevoel hebt dat je ergens controle over hebt, namelijk hoe je eruit ziet, dan geeft dat natuurlijk heel veel, bijna geveinsde, zekerheid", zegt hij.
Het verklaart volgens hem de aantrekkingskracht van types als Tate. Maar Boomsma ziet zulke influencers als 'een soort paard van Troje'. "Jongens horen zo iemand iets zeggen dat resoneert en denken: ah, daar is mijn gids. Maar diegene zegt ook een hoop dingen die misschien niet zo verstandig zijn." Daarom is het belangrijk dat er andere rolmodellen opstaan, vindt ook hij. "Om te laten zien dat het ook anders kan."