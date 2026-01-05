Hoe halen we jongens en jonge mannen uit de 'manosphere'? 'Het kan ook anders en dat moeten we laten zien'

Psychiater Esther van Fenema ziet dat het 'behoorlijk verwarrend' is om nu op te groeien als jongen. "We leven in een westerse samenleving waarin meer de meer 'vrouwelijke' idealen eigenlijk centraal staan", legt ze uit. "Terwijl de meer 'mannelijke' eigenschappen - als we niet oppassen - toch wel snel worden gezien als problematisch en zelfs al toxisch."

Er is volgens haar terecht veel kritiek op influencers in de manosphere, waaronder Andrew Tate. "Maar er staat nu weinig tegenover waar jongens zich wel mee kunnen identificeren." Het is daarom belangrijk om te erkennen dat mannelijke eigenschappen mogen bestaan en ook ruimte krijgen, benadrukt ze. "Want die hoeven helemaal niet gekoppeld te worden aan vrouwonvriendelijkheid en dominantie."