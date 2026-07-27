Hoe Groenland-crisis Europa dwong om tegen Amerika in te gaan: 'Nee meneer Trump'
Wat doe je als je belangrijkste bondgenoot zich plotseling agressief opstelt? Europa is meer dan ooit op zichzelf aangewezen op gebied van veiligheid, nu de VS nog steeds de ambitie heeft om Groenland in te lijven.
Het wordt gezien als een kantelpunt: het moment dat Amerikaanse president Donald Trump aankondigde dat hij Groenland wilde innemen. Al langer was er onzekerheid over de houding van de VS richting de NAVO, maar met deze dreiging werd Europa begin dit jaar gedwongen zich te verenigen en actie te ondernemen. En de spanning rondom Groenland is ook nu nog niet voorbij.