Waarom juist NAVO-baas Mark Rutte president Donald Trump op andere gedachten wist te brengen: 'Uniek talent'

De cruciale rol die NAVO-baas Mark Rutte heeft gespeeld in het ompraten van de Amerikaanse president Donald Trump rond het gevoelige onderwerp Groenland, is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Want nog geen 24 uur geleden leek de NAVO nog recht af te stevenen op de diepste crisis in haar bestaan. Nu lijkt de vlag - na een gesprek tussen Trump en Rutte - er volledig anders bij te hangen.

'Overtuigen zit in zijn aard'

Trump heeft het niet langer over het militair inlijven van Groenland en er lijkt een 'deal' in de maak waarin de NAVO lidstaten eensgezind optrekken. Wat is het geheim van Rutte? En waarom luistert Trump wél naar hem? Robbert Wigt - die de debat kunsten van oud premier Rutte nauwgezet bestudeerde - is niet verbaasd dat het juist Rutte was die Trump wist te overtuigen.

"Het is echt zijn unieke talent", vertelt Wigt. "Het overtuigen zit heel erg in zijn aard. Het is ook het optimisme wat hij heeft, waardoor hij iedereen mee krijgt met zijn verhaal. Dus als iedereen denkt, dit kan niet, dan denkt Rutte: dit kan wel. Hij heeft dan ook geen twijfel. En belangrijker, hij laat geen ruimte voor twijfel."

'In zijn volle kracht'

Ook journalist en documentairemaker Leonard Ornstein zag gisteren een zelfverzekerde man, in Mark Rutte op het podium in Davos. Voor de documentaire 'Rutte' volgde Ornstein Mark Rutte 1 jaar lang en de manier waarop wij hem gisteren zagen, was Rutte in zijn volle kracht, volgens Ornstein.

"Anderen vinden deze spanningen vreselijk, maar Rutte geniet hiervan. Het is een spel dat gespeeld wordt en hij is de absolute wereldtop. Hij weet heel goed dat hij met vuur speelt."