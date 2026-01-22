Waarom juist NAVO-baas Mark Rutte president Donald Trump op andere gedachten wist te brengen: 'Uniek talent'
Met de oplopende internationale spanningen, een wankelende NAVO en een dreigende Donald Trump waren alle ogen gericht op Mark Rutte die Trump tot een ongekende U-bocht wist te bewegen. Volgens deskundigen is dit geen toeval.
De cruciale rol die NAVO-baas Mark Rutte heeft gespeeld in het ompraten van de Amerikaanse president Donald Trump rond het gevoelige onderwerp Groenland, is bepaald niet onopgemerkt gebleven. Want nog geen 24 uur geleden leek de NAVO nog recht af te stevenen op de diepste crisis in haar bestaan. Nu lijkt de vlag - na een gesprek tussen Trump en Rutte - er volledig anders bij te hangen.
'Overtuigen zit in zijn aard'
Trump heeft het niet langer over het militair inlijven van Groenland en er lijkt een 'deal' in de maak waarin de NAVO lidstaten eensgezind optrekken. Wat is het geheim van Rutte? En waarom luistert Trump wél naar hem? Robbert Wigt - die de debat kunsten van oud premier Rutte nauwgezet bestudeerde - is niet verbaasd dat het juist Rutte was die Trump wist te overtuigen.
"Het is echt zijn unieke talent", vertelt Wigt. "Het overtuigen zit heel erg in zijn aard. Het is ook het optimisme wat hij heeft, waardoor hij iedereen mee krijgt met zijn verhaal. Dus als iedereen denkt, dit kan niet, dan denkt Rutte: dit kan wel. Hij heeft dan ook geen twijfel. En belangrijker, hij laat geen ruimte voor twijfel."
'In zijn volle kracht'
Ook journalist en documentairemaker Leonard Ornstein zag gisteren een zelfverzekerde man, in Mark Rutte op het podium in Davos. Voor de documentaire 'Rutte' volgde Ornstein Mark Rutte 1 jaar lang en de manier waarop wij hem gisteren zagen, was Rutte in zijn volle kracht, volgens Ornstein.
"Anderen vinden deze spanningen vreselijk, maar Rutte geniet hiervan. Het is een spel dat gespeeld wordt en hij is de absolute wereldtop. Hij weet heel goed dat hij met vuur speelt."
Hoog niveau van taalvaardigheid
"Het belang van taal in de politiek, wordt ook vaak onderschat", vertelt Wigt. "Taal is echt een belangrijk wapen en Rutte weet als geen andere hoe hij dat moet inzetten. Als Rutte niet zo taalvaardig was geweest, dan had het nooit 13 jaar vol gehouden als premier. Want hoeveel debatten heeft hij niet overleefd, waarvan iedereen dacht: dit gaat hij nooit redden."
"En dan flikte hij het toch weer." Rutte is daar echt uniek in volgens Wigt. "Rutte staat echt qua taalvaardigheid op een eenzaam hoog niveau, zeker in Den Haag. Tuurlijk, je hebt goede debaters als Jetten en Bontenbal. Maar aan Rutte, daar kan echt niemand aan tippen. Als het gaat om woordenschat, zijn flexibiliteit. Maar ook, de enorme verbale gereedschapskist die hij in huis heeft."
Doelgericht zijn
De kritiek dat Rutte wel heel veel doet om in de gunst te vallen bij Trump, wuift Wigt weg. "Kijk, dat is typisch de Nederlandse blik. Wij kunnen heel erg vallen over de vorm. Mensen vragen zich af of Rutte niet een beetje te veel slijmt met die appjes aan Trump, maar Rutte is heel doelgericht. Die kijkt, wat wil ik bereiken? En vervolgens doet hij alles wat daarvoor nodig is."
Maar hoe ver kan Rutte gaan? Voordat Trump in Davos aankwam publiceerde hij voor een tweede keer privé berichten tussen hem en Rutte. Berichten waarin Rutte lovend en complimenteus naar de Amerikaanse president schrijft. Werkt het 'geslijm'? Ja, zegt Ornstein, maar toch is de journalist ook kritisch. "Hij moet wel oppassen met dat slijmen, dat houdt een keer op. Dat doet ook wat met zijn imago."
Ego opzij zetten
Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debat Instituut, ziet juist dat Rutte 'altijd zijn ogen op de bal houdt'. En weinig last van zijn ego lijkt te hebben.
"Hij beseft heel goed wat zijn rol is. Hij is secretaris-generaal van de NAVO. Hij moet de boel bij elkaar houden, want daar wordt hij voor ingehuurd. En als het voor dat doel nodig, is dan is hij bereid om zichzelf weg te cijferen."
'Aansluiten bij Trump'
En dus past Rutte ook bij Trump zijn toon aan, als dat nodig is. "Het helpt om een ander mee te krijgen, als je taal gebruikt die de ander begrijpt en prettig vindt", legt Van Grieken uit. "Dat is vaak zo bij overtuigende communicatie. Het vertrekpunt is dat je denkt vanuit de ander. Dat doet Rutte als geen ander. Hij sluit in zijn woorden helemaal aan bij de taal van Trump."
"Het doel is de ander overtuigen. Zo denkt Rutte, sterker nog", vervolgt Van Grieken, "Ik denk dat we als Nederlanders best een beetje trots mogen zijn op de manier waarop hij dit heeft aangepakt. Het voelt misschien allemaal wat ongemakkelijk en misschien zelfs als geslijm, maar op deze manier luistert Trump. En dat helpt ons uiteindelijk allemaal verder denk ik", besluit Grieken.
