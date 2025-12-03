Hoe gevaarlijk is de manosphere met influencers als Andrew Tate? Een voor- en tegenstander in discussie
Veel en snel geld verdienen, fitness en advies over vrouwen: influencers zoals Andrew Tate in de 'manosphere' zijn populair onder jonge mannen. Maar is dat goed of juist heel schadelijk? Een discussie tussen een voor- en tegenstander.
Fitfluencer Tibor Wouda ziet het als een plek waar discipline, succes en 'je vrouw onderhouden' mannen sterker maakt. Roan van den Berg van de Dolle Mina's vindt het juist een gevaarlijk ideaal dat mannen boven vrouwen plaatst.
Drie stellingen. Twee mensen. Eén debat. In 'Weet Wat Je Vindt' hoor je twee totaal verschillende meningen over een actueel onderwerp. In drie stellingen proberen de experts jou te overtuigen, terwijl wij alles factchecken wat ze zeggen. Zodat jij weet wat je vindt.
