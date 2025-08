Hoe de Nederlandse brandweer in Spanje beter bosbranden leert blussen

Voor de Nederlandse brandweer is het aanpakken van natuurbranden één van de vele taken. "Wij moeten ook gebouwbranden blussen, mensen uit auto's knippen, katten uit bomen halen", vertelt Jitske Langeraap, coördinator van de reis. In Spanje bestaat er een speciale bosbrandweer die zich met niets anders bezighoudt dan natuurbranden. En die zelf helikopters, vliegtuigen en bulldozers heeft. "Zo'n eenheid zou in Nederland ook zeker van meerwaarde kunnen zijn."