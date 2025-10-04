Hoe de macht van grote bedrijven ervoor zorgt dat we misschien te veel geld betalen
Of het nou gaat om je boodschappen, energiecontract of zorgverzekering: we betalen mogelijk veel te veel. Omdat de macht van bedrijven te groot is. Dat schrijft demissionair minister Karremans in een Kamerbrief. Want hij maakt zich zorgen.
Dat we mogelijk te veel geld betalen komt omdat we weinig keuze hebben. Onze boodschappen halen we maar bij een paar supermarkten, ons geld zit maar bij een paar banken en ook ons internet wordt geleverd door een klein aantal bedrijven. Dit zorgt voor te weinig concurrentie vanuit de markt.