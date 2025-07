Hoe de inzet van chemische wapens door Rusland in Oekraïne 'dagelijkse praktijk' is geworden

"In bijvoorbeeld de gesprekken tussen president Trump en president Poetin is de eis om sancties op te heffen één van de prioriteiten. Dus dat heeft echt impact. Het werkt langzaam, maar is wel een effectief en efficiënt middel."

Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans noemt het gebruik van chemische wapens 'afschuwelijk' en roept op tot zwaardere sancties tegen Rusland. Is dat inderdaad een manier om het gebruik van dit soort wapens tegen te gaan? Soldatiuk-Westerveld zegt van wel: "Economische sancties werken, dat zien we."

"2 jaar geleden gingen de incidenten die gemeld werden over lichte chemische wapens, die bijvoorbeeld zorgen voor jeuk in je ogen of een bepaalde reactie op je huid. Nu gaat het om steeds grotere hoeveelheden en een hogere intensiteit van chemische stoffen, waardoor er ook slachtoffers door kunnen vallen."

Voor die bondgenoten is het vaak lastig om direct met een stevige reactie te komen, vertelt de onderzoeker. "Omdat het in eerste instantie gaat om kleine incidenten. Maar op een gegeven moment lopen die steeds verder op, totdat het zoals nu een dagelijkse praktijk wordt met aanzienlijke impact."

Voor onderzoeker Julia Soldatiuk-Westerveld van Clingendael komt het nieuws niet als een verrassing. "Al in 2023 gingen er berichten rond dat het Russische leger chemische wapens inzette aan het front in Oekraïne. Soldaten vertelden toen dat ze bijna dagelijks werden aangevallen door kleine drones die traangas en andere chemische stoffen dropten."

Is investeren in startende defensiebedrijven dé manier om Europa te beschermen? 'We moeten Russen inhalen'

Is investeren in startende defensiebedrijven dé manier om Europa te beschermen? 'We moeten Russen inhalen'

Blijven steunen

Dat Nederland juist nu met bewijs komt over het gebruik van chemische wapens, is waarschijnlijk geen toeval. De Amerikaanse president Trump en Oekraïense president Zelensky spreken elkaar over het Amerikaanse luchtafweersysteem dat Oekraïne gebruikt. De VS twijfelt of het daar nog munitie voor wil leveren. Mogelijk kan het nieuws over chemische wapens zijn besluit nog beïnvloeden.

Een duidelijke reactie van de bondgenoten van Oekraïne is volgens Soldatiuk-Westerveld in elk geval belangrijk. "Dat zal natuurlijk helpen, het blijven steunen van het Oekraïense leger met leveringen van militaire steun en luchtverdediging. Dat stelt ook het Oekraïense leger zelf in staat om te reageren op de inzet van chemische wapens en andere aanvallen."