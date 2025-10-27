Hoe bereid Suzanne Bosman zich voor op het EenVandaag-verkiezingsdebat? 'Voelt alsof ik naar een grote wedstrijd toeleef'

Een debat leiden is een kunst, er komt veel bij kijken. Presentator Suzanne Bosman leidt vanavond het EenVandaag Verkiezingsdebat en weet daar dus alles van. Haar leven staat nu al weken in het teken van politiek. "Ben aan het lezen, kijken en luisteren."

Om 18.15 uur vanavond begint het EenVandaag Verkiezingsdebat in Ahoy Rotterdam. Lijsttrekkers Dilan Yeşilgöz (VVD), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA), Geert Wilders (PVV), Rob Jetten (D66), Henri Bontenbal (CDA) en Joost Eerdmans (JA21), staan dan in de evenementenlocatie om kiezers te overtuigen van hun visie voor Nederland. EenVandaag Verkiezingsdebat De zes debatteren 2 dagen voor de verkiezingen over drie thema's: veiligheid in Europa, migratie en integratie en de eigen portemonnee (rondkomen). Tussen de voorbereidingen door vertelt EenVandaag-presentator Suzanne Bosman wat zij de afgelopen weken heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het debat vanavond zo goed mogelijk verloopt en wat ze uit het debat hoopt te halen.

Hoe verdiep je je in de onderwerpen? "Door alles te kijken en ook echt bijna alles te lezen, daar ben ik eigenlijk al weken mee bezig", vertelt debatleider Suzanne. "Ik heb de partijprogramma's doorgenomen en daarbij ook naar de berekeningen van het CPB gekeken. En natuurlijk ook de talkshows." "Het is dus veel zien en luisteren, ook naar podcasts, bijvoorbeeld. En ik praat ook veel met mijn collega's van de Haagse redactie over de onderwerpen die we gaan behandelen", vertelt ze over het voorbereiden. "Ik heb het idee dat ik alles wel een beetje bovengemiddeld veel volg." Suzannes leven staat nu dus even helemaal in het teken van de verkiezingen en het debat. Ze heeft het gevoel dat ze in een soort bubbel zit, zelfs haar sociale leven staat nu even op een laag pitje. "Maar ik probeer ook te praten met mensen die niet in het werk zitten, of van het werk zijn. Gewoon mensen in mijn omgeving, want daar hoor ik dan ook weer dingen die me aan het denken zetten." "Ik heb het idee dat ik nu goed geïnformeerd ben, waardoor ik ook goed kan kijken en luisteren met de ogen en de oren van het publiek, van de kiezer. En ik hoop dat ik dat tijdens het debat ook in mijn hoofd blijf hebben: wat steken de kijkers en luisteraars hier nu van op?"

Hoe bereid je je verder voor op het verkiezingsdebat? "Ik ben laatst koffie wezen drinken met mijn oud-collega Pieter Jan, want ik heb grote schoenen te vullen", vertelt Suzanne. Pieter Jan presenteerde jarenlang de verkiezingsdebatten van EenVandaag, dus vroeg ze hem om tips. "Ik stop mezelf helemaal vol met kennis, maar ik moet ook onthouden dat ik niet de interviewer ben", was zijn advies. "Ik moet niet denken dat ik de partijleiders zelf moet bevragen. Ik moet in staat zijn om op te pikken wat interessant is en wat er schuurt tijdens het debat", gaat ze verder. Het doel is om het debat zo soepel mogelijk te laten verlopen. "Dat is iets wat ik nu duidelijk in mijn achterhoofd heb." "Verder probeer ik zo gezond mogelijk te leven, ik mag natuurlijk niet ziek worden." Op tijd naar bed, goed eten en blijven sporten, is nu belangrijk voor Suzanne. "Dus ik probeer dat ook op orde te houden. Vroeger liep ik veel marathons, en dan was ik heel gefocust tijdens de voorbereidingen. Het voelt nu weer alsof ik naar een grote wedstrijd toeleef."

"Je wil het goed doen, want er werken ook heel veel mensen aan mee", gaat de presentator verder. "Het is voor heel veel mensen een belangrijk moment. De politici, die zijn natuurlijk ook gespannen want er zijn nu zoveel partijen die dicht bij elkaar staan. Er hangt voor hen nog heel veel af van wat er tijdens zo'n debat gebeurt." Ze denkt ook aan de kijkers en luisteraars: "Je wil dat die het snappen. Veel mensen weten nog niet op welke partij ze gaan stemmen, ze twijfelen misschien nog tussen twee of drie partijen. Ik hoop dat we ze met dit debat ook een beetje nieuwe inzichten kunnen geven." "En verder ook alle collega's. Dus niet alleen de Haagse redactie, maar al die mensen van de productie, achter de schermen en de studenten die mee-organiseren." Het EenVandaag Verkiezingsdebat is namelijk ook een samenwerking met Erasmus Universiteit. Tijdens het debat worden ook vragen van studenten beantwoord. "Voor hen moet ik het ook goed doen. Zij moeten straks ook terug kunnen kijken op een mooi en succesvol debat." Hoe zorg je ervoor dat iedereen z'n zegje kan doen en netjes blijft tijdens het debat? "Daar is niet echt een handboek voor", zegt Suzanne "Maar ik zie mezelf als een spelverdeler of een verkeersregelaar. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat ze allemaal min of meer evenveel spreektijd krijgen en een punt kunnen maken. Als het goed is, merk ik vanzelf wel wanneer het nodig is om dat te doen." "Wat ik wel nu al zie is dat ze allemaal in hun oren hebben geknoopt dat veel mensen het idee hebben van: die Haagse politici die rollebollen en ruziën maar met elkaar", merkt Suzanne op. "Politici hebben nu daarom zo iets van: dat moeten we proberen niet te doen. Je ziet tot nu toe dat ze heel erg proberen rustig te blijven." Toch zijn er af en toe nog uitschieters, geeft ze toe. "Dat hoort er ook wel een beetje bij. Alleen ik hoop dat ze tijdens het debat niet op de man spelen, dat ze zich gewoon netjes gedragen. Het mag er best pittig aan toe gaan, maar het moet wel helder blijven voor de kijker." "Als ze door elkaar heen gaan praten, weet je als kijker of luisteraar niet meer wat ze zeggen. Je snapt er dan niets meer van en denkt dan: laat maar. Ik denk dat politici nu zelf ook weten dat zo naar ze wordt gekeken en dat ze hun best doen om daarom toch de rust te bewaren."

Wat verwacht je van het debat vanavond? "Ik denk dat er veel spanning zal zijn. Iedereen is een beetje moe, de politici zitten aan het eind van de campagne en sommigen hebben er al zes debatten op zitten. Na die van EenVandaag moeten sommigen er nog eentje. Maar ik denk wel dat ze er zin in hebben", antwoordt Suzanne. Wat ze er inhoudelijk van moet verwachten, kan ze nog niet zeggen. "Er gebeurt elke dag wel weer iets waardoor onderwerpen die eerst het 'heetst' waren en dag later dat niet meer zijn. Wat nu een 'heet' onderwerp is, is dat vanmiddag of vanavond misschien niet meer. Dus ik kan me maar tot een bepaald punt voorbereiden en voor de rest gaat de bal het werk doen." Zelf is ze erg enthousiast over het debat. "De aanwezigheid van de studenten vind ik heel erg leuk, ik denk dat dat een hele lekkere sfeer gaat geven. Het zijn enthousiaste jonge mensen die betrokken zijn."