Hoe artsen Casper van Eijck jr. en sr. samen strijden tegen alvleesklierkanker: 'Mijn voorbeeld'

Voor Van Eijck jr. was het bijna vanzelfsprekend dat hij in de medische wereld terecht zou komen. "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in in de geneeskunde. Mijn moeder is ook arts geweest." Maar zijn interesse in alvleesklierkanker kwam vooral van zijn oom, die bijna zijn hele leven vecht voor een oplossing tegen deze ziekte. "Hij is een voorbeeld geweest."

Een groter leger in de bloedbaan

Nu is Van Eijck jr. bezig met het ontwikkelen van een nieuw vaccin om alvleesklierkanker sneller te behandelen. Hierbij worden eiwitten van de tumor opnieuw in het lichaam gebracht om het afweersysteem slimmer te maken. "Op dit moment vindt het immuunsysteem de tumor eigenlijk niet. Er wordt weinig gedaan. Dat komt omdat er stoffen worden uitgescheiden door die tumor."

"Op het moment dat wij 'tumorstukjes' introduceren in het bloed in de bloedbaan, dan kan het immuunsysteem het daar identificeren", legt hij uit. "Zo kunnen de cellen zich opbouwen en dan kunnen ze wel de tumor vinden. Dus we bouwen een groter leger eigenlijk in de bloedbaan."