Hoe artsen Casper van Eijck jr. en sr. samen strijden tegen alvleesklierkanker: 'Mijn voorbeeld'
Een speciaal team in het Erasmus MC werkt aan een nieuwe vaccin tegen alvleesklierkanker. Het team wordt geleid door dokter Casper van Eijck jr. die zich, net als zijn oom, inzet tegen de ziekte. "We bouwen een leger in de bloedbaan."
Voor Van Eijck jr. was het bijna vanzelfsprekend dat hij in de medische wereld terecht zou komen. "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in in de geneeskunde. Mijn moeder is ook arts geweest." Maar zijn interesse in alvleesklierkanker kwam vooral van zijn oom, die bijna zijn hele leven vecht voor een oplossing tegen deze ziekte. "Hij is een voorbeeld geweest."
Een groter leger in de bloedbaan
Nu is Van Eijck jr. bezig met het ontwikkelen van een nieuw vaccin om alvleesklierkanker sneller te behandelen. Hierbij worden eiwitten van de tumor opnieuw in het lichaam gebracht om het afweersysteem slimmer te maken. "Op dit moment vindt het immuunsysteem de tumor eigenlijk niet. Er wordt weinig gedaan. Dat komt omdat er stoffen worden uitgescheiden door die tumor."
"Op het moment dat wij 'tumorstukjes' introduceren in het bloed in de bloedbaan, dan kan het immuunsysteem het daar identificeren", legt hij uit. "Zo kunnen de cellen zich opbouwen en dan kunnen ze wel de tumor vinden. Dus we bouwen een groter leger eigenlijk in de bloedbaan."
Doodvonnis
Veel mensen weten vaak maar één ding over alvleesklierkanker: je gaat op een heel vervelende manier dood en vaak heb je niet lang. "Zonder behandeling is de overlevingskans heel kort. En dan heb ik het in sommige gevallen over maanden", vertelt de arts. "Een diagnose van alvleesklierkanker kan op korte termijn een doodvonnis zijn."
En zijn oom, chirurg en hoogleraar Casper van Eijck sr., moest vaak dat vonnis geven aan patiënten. "Daar wen je niet aan. Je doet het vaker maar dit blijft natuurlijk altijd heel vervelend."
'Mijn roeping is om er iets aan te doen'
Van Eijck sr. onderzoekt al decennialang alvleesklierkanker. Daarvoor moest hij vaak operaties uitvoeren. "Het is als chirurg ontzettend frustrerend als je soms 10 uur durende operaties uitvoert", vertelt hij, "waarbij dan ook helaas vaak complicaties voorkomen, want het is een ingewikkelde operatie."
"Ik heb het daardoor altijd mijn roeping gevonden om daar te proberen iets aan te doen." Daarom is hij enorm trots dat zijn neef de strijd doorzet. Al doet hij dat niet alleen. "Hij coördineert dat een beetje, maar er is ook een geweldig groot team dat hier aan werkt."
Vaccin pas over 5 tot 7 jaar
Van Eijck jr. wil wel duidelijk maken dat zijn vaccin er zeker nog niet is. "Over 1,5 jaar gaan we voor de eerste keer naar een ethische commissie om een protocol in te leveren waarbij we een klinische studie willen gaan doen waarbij het vaccin ook echt teruggaat naar de patiënt."
Maar die eerste ronde zou gaan over een hele kleine groep patiënten die specifiek gekozen wordt. "Zou dat worden doorgegeven naar patiënten op de grote schaal, dan praten we echt over 5 tot 7 jaar."