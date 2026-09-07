Hoe afschaffing salderingsregeling huurders en sportclubs in de problemen brengt

Dat verandert dus allemaal in 2027. In de nieuwe situatie betaal je voor alle stroom die je van het net haalt het volledige tarief, inclusief belastingen. En voor de zonnestroom die je teruglevert krijg je een veel lagere vergoeding. Vooral mensen die huren, sportclubs die vooral in de avond stroom nodig hebben en kleine buurtcentra gaan hier veel last van krijgen, omdat die minder snel de mogelijkheid hebben om over te stappen op bijvoorbeeld een thuisbatterij om stroom op te slaan.