Hitte zet wijkverpleegkundigen en kinderopvang voor grote uitdaging: 'Sommige ouders hebben ons gewoon nodig'

Extra waterijsjes, tientallen ventilatoren en spelende kinderen in een opblaasbadje. Kinderdagverblijf de Rimboe opende vanmorgen - ondanks code rood - toch haar deuren. ''Sommige ouders hebben ons gewoon nodig", zegt Petra van Zelst, algemeen directeur bij koepelorganisatie Kits Oonlie in Heiloo.

Kinderen goed in de gaten houden

Code rood en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven zet kinderdagverblijven vandaag in een moeilijke positie, met name de kinderdagverblijven zonder airconditioning. ''Sommige van onze vestigen hebben wel airco, maar deze vestiging niet", zegt van Zelst. "Maar als het niet verantwoord was, dan waren we vandaag niet open gegaan."

"We houden de kinderen goed in de gaten", vervolgt de directeur. "Nu zijn ze lekker aan het spelen, maar als dat anders is, of als ze niet meer willen drinken dan bellen we direct de ouders. Dan is het klaar." Ook hebben de kindercentra vandaag verschillende maatregelen genomen tegen de warmte. ''We hebben genoeg waaiers, de lampen blijven uit en kinderen kunnen de hele dag met water spelen."