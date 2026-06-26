Hitte zet wijkverpleegkundigen en kinderopvang voor grote uitdaging: 'Sommige ouders hebben ons gewoon nodig'
De hitte in Nederland zorgt voor extra risico's voor kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen. Kinderopvang en wijkverpleegkundigen moeten met deze warmte dus extra alert zijn. "Als kinderen niet meer willen drinken, bellen we direct de ouders."
Extra waterijsjes, tientallen ventilatoren en spelende kinderen in een opblaasbadje. Kinderdagverblijf de Rimboe opende vanmorgen - ondanks code rood - toch haar deuren. ''Sommige ouders hebben ons gewoon nodig", zegt Petra van Zelst, algemeen directeur bij koepelorganisatie Kits Oonlie in Heiloo.
Kinderen goed in de gaten houden
Code rood en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven zet kinderdagverblijven vandaag in een moeilijke positie, met name de kinderdagverblijven zonder airconditioning. ''Sommige van onze vestigen hebben wel airco, maar deze vestiging niet", zegt van Zelst. "Maar als het niet verantwoord was, dan waren we vandaag niet open gegaan."
"We houden de kinderen goed in de gaten", vervolgt de directeur. "Nu zijn ze lekker aan het spelen, maar als dat anders is, of als ze niet meer willen drinken dan bellen we direct de ouders. Dan is het klaar." Ook hebben de kindercentra vandaag verschillende maatregelen genomen tegen de warmte. ''We hebben genoeg waaiers, de lampen blijven uit en kinderen kunnen de hele dag met water spelen."
Kans op oververhitting groot
Ook in de thuiszorg zijn wijkverpleegkundigen met deze hitte extra alert. "Juist mensen die thuiswonen zijn een kwetsbare groep, vooral mensen met mensen met ADHD of dementie", zegt casemanager dementie Jette Frugte. "Vooral als er sprake is van geheugenverlies. Bovendien zien we dat bij deze doelgroep de temperatuurregulatie verstoord kan zijn", zegt Frugte. "De kans op oververhitting is dan veel groter."
"Daarnaast kunnen mensen met dementie vergeten om te drinken, of voelen ze niet aan of ze dorst hebben", gaat ze verder. "Het is dan belangrijk om te singaleren op verwardheid en overmatig zweten."