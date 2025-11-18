Het vmbo komt moeilijk af van slecht imago: 'Negatief stereotype is onterecht'

Nederland telt bijna 700 vmbo-scholen, die zowel theoretisch als praktisch onderwijs geven aan jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Jongeren die straks hard nodig zijn om aan de slag te gaan: als elektricien en monteur, als timmerman, loodgieter of in de zorg.

Theorie en praktijk

Het vmbo-onderwijs combineert algemene vakken, net zoals bij het havo en vwo, met beroepsgerichte programma's die aansluiten bij behoeften van de arbeidsmarkt. Als tieners eenmaal op een vmbo-school zitten, stromen ze vaak goed door naar diverse beroepen waar met smart op ze wordt gewacht.

"Leerlingen zitten niet alleen in de schoolbanken, maar zijn echt actief bezig en dan zien we ook andere competenties en andere vaardigheden naar boven komen," zegt Sjaak Waasdorp, leerkracht op de François Vatel school. Op deze school in Den Haag kunnen leerlingen vmbo basis, kader, gemengd en theoretische leerweg volgen. De school heeft daarnaast speciale aandacht voor 'Food & Design', oftewel, horeca- en ontwerp-vakken.