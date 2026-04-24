Het koningshuis: goede traditie of geldverspilling? 'Bij een president hoeven we niet voor de paleizen te betalen'
Maandag kleurt Nederland weer oranje op Koningsdag. Maar terwijl het feest losbarst, groeit ook de discussie. Want wat voegt het koningshuis eigenlijk nog toe? Een voor- en tegenstander van de monarchie gaan met elkaar in debat in 'Weet Wat Je Vindt'.
Uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel blijkt dat het vertrouwen in het koningspaar dit jaar opnieuw is toegenomen. In tijden van internationale chaos worden Willem-Alexander en Máxima als 'stabiele factor' gezien. Ook de steun voor de monarchie is weer iets gestegen: 6 op de 10 willen dat Nederland een monarchie blijft, tegen 3 op de 10 die ons land liever als republiek zien.
'Verbinding' door koning of president?
Wimke de Jong is beleidsmedewerker bij de SGP, koningsgezind en ziet ook meerwaarde in de monarchie. De Oranjes zorgen volgens haar voor verbinding in de samenleving: "Ze geven een gevoel van saamhorigheid." Voorzitter Floris Müller van actiegroep Republiek ziet dat anders: "Er is eerder onderzoek gedaan naar wat ons met elkaar verbindt, en daar kwam het koningshuis niet in voor."
Wimke de Jong wil niet dat Nederland een republiek wordt
Müller vindt de monarchie een ondemocratisch systeem en wil de koning(in) daarom vervangen door een president. "Dus iemand die uit ons midden gekozen wordt, iemand die ons écht vertegenwoordigd." De Jong is het daar niet mee eens, volgens haar hebben we nu al 'een hele grote democratie' in ons land. "De rol van de koning is heel klein en wat mij betreft mag die groter."
