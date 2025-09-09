De overheid lanceert een campagne om kinderen bij de smartphones weg te houden. Volgens experts is het vooral belangrijk dat ouders in gesprek gaan over de schermtijd. "Het is belangrijk om streng te zijn, anders wordt het een lange discussie."

Helft van ouders worstelt om schermtijd kinderen te beperken, maar: 'Social media net als fietsen, dat moet je ze ook leren'

Staatssecretaris Eddie Van Marum (BBB) lanceert deze week de publiekscampagne 'Blijf in Beeld'. De campagne 'helpt ouders van kinderen tussen de 7 en 12 jaar in gesprek te gaan over hun smartphone-gebruik'. Orthopedagoog Karine Kielstra en moeder van twee jonge dochters, Manon Boelhouwer, leggen uit hoe ouders dit het beste kunnen aanpakken. 'Soms echt lastig om nee te zeggen' Volgens het ministerie is dat gesprek hard nodig want 'kinderen zijn veel online, terwijl ouders worstelen met het begeleiden van hun kind in de onlinewereld.' Manon Boelhouwer is moeder van twee dochters, 12 en 7 jaar oud, en zij herkent die worsteling. "En dan valt het bij de oudste nog reuze mee, die kan de verleidingen van constant online zijn goed weerstaan", vertelt ze. "Ze kan haar telefoon rustig wegleggen." Om haar jongste maakt Manon zich wat meer zorgen: "Ze mag van ons nu nog geen telefoon hebben, maar wil er wel dolgraag eentje. Ze weet ook al precies welke." Veel leeftijdsgenootjes hebben al een mobiel en zitten er de hele dag op, ziet ze. "Dan is het moeilijk om nee te blijven zeggen tegen je eigen kind."

Zorgen om mentale en fysieke gezondheid Vorig jaar zette een bezorgde groep ouders al de campagne Smartphonevrij Opgroeien op. Die campagne richt zich op opvoeders en spoort ze aan om kinderen pas smartphones te geven ná groep 8. De zorgen om de mentale en fysieke gezondheid van kinderen vormen de aanleiding. Ook artsen, wetenschappers en scholen ondersteunen deze campagne. De overheid wil nu ook meer actie ondernemen: "Kinderen leren, ontspannen en maken vrienden via hun smartphone", zegt staatssecretaris Van Marum. "Dat is positief, maar er zijn ook risico's zoals cyberpesten, het zien van gewelddadige beelden en gezondheidsproblemen door te veel schermtijd." Lastig te beperken Eerder deze zomer deed EenVandaag onderzoek onder ruim 2000 ouders van het Opiniepanel. De meesten van hen, 58 procent, vinden dat hun minderjarige kind te veel tijd achter een scherm doorbrengt. Vanaf de leeftijden 7 tot 12 jaar loopt dat cijfer nog verder op, tot zo'n 7 op 10 (69 procent). Ook vindt de helft (50 procent) van hen het lastig om de schermtijd te beperken. Zij zien vooral dat de tablets, spelcomputers of tv-schermen een verslavende werking heeft op hun kind, en dat het voor ouders vaak 'een strijd' blijft om hun kind daarvan vandaan te trekken. Tegelijkertijd zijn die schermen voor ouders vaak juist een 'makkelijke oplossing', wanneer ze weinig tijd of energie over hebben voor hun kind.

'Iedereen loopt tegen hetzelfde aan' Het is hard nodig om het gesprek over schermtijd aan te gaan, vinden ook veel ouders. "En dat gesprek moet zich niet tot thuis beperken", voegt Manon toe. "We hebben het er ook met andere ouders over, en met familieleden. Iedereen loopt tegen hetzelfde aan." Ook orthopedagoog Karine Kielstra vindt het essentieel dat ouders met hun kinderen praten over wat ze online tegen kunnen komen: "Dat betekent dat je met je kind meekijkt en dat je uitlegt hoe privacy werkt. Kijk mee vanuit interesse en niet vanuit beheersen en macht. Als je dat doet dan gaat een kind dingen niet meer laten zien."

Je hebt onze overige cookies (nog) niet geaccepteerd. Doet dit onderdeel van deze website het niet? Voor een volledig werkende website accepteer je hier de overige cookies. Wijzig cookies

'Je helpt je kind overeind als het valt' "Realiseer je als ouder dat je ook hierin aan het opvoeden bent. Net zoals je een kind leert fietsen, help je ze ook met social media", vertelt Kielstra. "Als je wilt dat je kind leert fietsen, dan doe je dat ook niet door hem of haar op een fiets te zetten en te zeggen 'nou, veel plezier, ga maar fietsen'," Je loopt ernaast, je legt uit hoe het werkt, je helpt je kind overeind als het valt." Op dezelfde manier zouden kinderen ook samen met de ouders smartphone gebruik leren. Wat in huize Boelhouwer het beste werkt, is streng zijn. "Als je één keer toegeeft wat de schermtijd betreft, dan wordt het een eindeloze discussie", denkt Marion. "Het is beter om geen enkele speling te geven, dat zorgt voor duidelijkheid."En hoe zit het eigenlijk met haar eigen telefoongebruik? Manon lacht: "Mijn eigen schermtijd? Die is er erg slecht. Daar mag ook wel wat aan veranderen."