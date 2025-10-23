Heeft de politiek genoeg aandacht voor alleenstaanden? Volgens Fiona (43) niet: 'Word niet genoemd, niet gezien'

Steeds meer Nederlanders leven niet meer in een traditioneel gezinsverband. Maar is onze maatschappij daarop ingericht? En heeft de politiek wel genoeg aandacht voor deze groep? "Ze zijn zelfs financieel vaak slechter uit."

Sinds het jaar 2000 is het percentage Nederlanders dat alleen woont gegroeid van 14 naar 19 procent, zegt demografisch onderzoeker aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Aart Liefbroer. "Dat is inmiddels bijna 1 op de 5, dus dat is fors gestegen in de afgelopen 25 jaar." Jongeren en ouderen De groep is divers, volgens Liefbroer. Onder jongeren neemt het toe, omdat meer jongeren nu naar een hbo of wo gaan. Daarvan gaat een groot deel zelfstandig op kamers wonen. Bij mensen van middelbare leeftijd is een groter deel alleenstaand door de toename van het aantal scheidingen of relaties die stuklopen. Daarnaast zijn er meer ouderen door de vergrijzing en een deel van deze ouderen is alleenstaand omdat hun partner is overleden.

Kwetsbare groepen "Je ziet dus eigenlijk onder alle leeftijdsgroepen dat het aantal alleenstaanden toeneemt", zegt Liefbroer. Maar, gaat hij verder, sommige groepen zijn kwetsbaarder dan anderen. Dit zijn voornamelijk de mensen die nooit met een partner hebben samengeleefd of mensen die na een scheiding niet opnieuw met een partner gaan samenleven. Ze hebben een kleinere kans op een koopwoning, een lager inkomen en zijn vaker eenzaam en hebben een klein netwerk, volgens Liefbroer. Sociale druk Eenzaamheid is herkenbaar voor Fiona Fortuin (43), die ook alleenstaand is. Vooral nadat steeds meer vrienden van Fiona gingen samenwonen en kinderen kregen. "Ik zou echt graag meer contact willen met mijn vrienden die een gezin hebben, maar je merkt dat zij bijna kopje onder gaan door de druk die bij hen ligt", zegt Fiona.

Ik ben niet alleen alleenstaand, maar ik heb ook geen kinderen dus ik vervul mijn leven als vrouw niet zoals de verwachting is Fiona over de traditionele verwachtingen die de samenleving nog steeds heeft

Ook bij sociaal contact met minder bekenden merkt Fiona dat de norm nog altijd ligt bij het 'traditionele gezin'. De eerste vragen die mensen stellen als ze haar willen leren kennen zijn vaak: 'heb je kinderen?' of 'heb je een relatie?', zegt Fiona. "Hierdoor merk je zeker wat we normaal vinden als samenleving en wat de verwachtingen zijn. Ik ben niet alleen alleenstaand, maar ik heb ook geen kinderen dus ik vervul mijn leven als vrouw niet zoals de verwachting is." 'Onzichtbaar' voor politiek Fiona voelde zich lang onzichtbaar, niet alleen door haar vrienden die een ander pad insloegen dan zij, maar ook door de politiek die zich veel op 'het gezin' richt. "Ik word daarin niet genoemd en ook niet gezien", voelt Fiona. Ook Liefbroer kijkt op van het gebrek aan aandacht. "Het verbaast mij weleens dat de politiek met alle begrijpelijke aandacht voor gezinnen, weinig aandacht lijkt te hebben voor deze kwetsbare groepen die niet in gezinsverband leven", zegt hij.