Handelstarieven Trump mogen niet van rechter, toch zijn we er nog niet vanaf
De Amerikaanse president Trump heeft een flinke tik op zijn vingers gekregen. Hij mag volgens rechters namelijk helemaal geen importtarieven opleggen, zoals hij de laatste maanden vaak deed. Maar dit betekent niet dat ze meteen weg zijn.
Volgens de rechters die zich bogen over de kwestie zijn de handelstarieven van de Amerikaanse president in strijdt met de wet, hij had ze nooit op deze manier mogen opleggen. De tarieven blijven wel tot oktober van kracht, om Trump de kans te geven om nog in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof.