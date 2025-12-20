Hadden ze gelijk? In januari voorspelden Angela de Jong en Joey Scheufler het televisie- en TikTok-jaar 2025

Verdwijnen er talkshows van de buis, en komen daarvoor nieuwe in de plaats? Angela de Jong heeft in januari wel een idee. "Ik ben benieuwd of we Bar Laat na de zomer nog terug gaan zien." Politieke partijen vertrekken van het omstreden social media platform TikTok in het begin van dit 2025, verwacht expert Joey Scheufler in de eerste maand van het jaar. "Om er daarna later op persoonlijke titel weer een account aan te maken." Ook deelname aan het Eurovisie Songfestival en grip op het machtige algoritme komen aan bod.