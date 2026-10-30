Het zou zomaar eens de grootste cryptoroof ooit kunnen zijn: bij een hack van cryptobeurs Binance is voor miljarden aan digitale munten gestolen. En de kans dat zoiets weer gebeurt, is groot. "Wat vroeger weken kostte, kost nu een paar uur."

Hack bij Binance makkelijker door AI: zo veilig is geld bij de banken nog

"Voor iedereen die crypto bezit, is dit flink schrikken", zegt ethisch hacker Joost Grunwald. "We hebben het over de grootste cryptohack ooit, dit gaat écht ergens over. Cryptografische netwerken zijn een gigantisch doelwit voor hackers." AI-agenten doen het werk Grunwald is zelf ethisch hacker, met een eigen IT-bedrijf Edufort. In plaats van kwetsbaarheden te misbruiken voor losgeld of criminele doeleinden, meldt hij de lekken direct bij de getroffen instanties. Zo bemachtigde hij 10 gigabyte aan strategische documenten bij een grote frisdrankproducent, stuurde hij buiten de servers om mails namens het bestuur van de Erasmus Universiteit en vond hij zelfs kwetsbaarheden in systemen van NASA.

Vroeger was ik weken bezig om handmatig kwetsbaarheden te zoeken, nu stuur ik hele groepen autonome AI-agents aan. ethisch hacker Joost Grunwald

Door AI gaat hacken een stuk sneller, vertelt Grunwald. "Vroeger was ik weken bezig om handmatig kwetsbaarheden te zoeken bij organisaties, maar nu stuur ik hele groepen autonome AI-agents aan die dag en nacht op de achtergrond duizenden systemen scannen terwijl ik koffie drink of werk." 'Als een watermeloen' Wat vroeger weken duurde, kost nu dus een paar uur. "Er is daardoor een verhoogde dreiging omdat iedereen ermee kan aanvallen, maar", voegt hij daaraan toe, "het stelt ons ook in staat om razendsnel gaten te dichten die er al jaren onopgemerkt in zaten." Veel organisaties zijn qua cybersecurity net een watermeloen, vergelijkt hij. "Van buiten hebben ze een hele harde schil waar je niet zomaar doorheen komt, maar ben je eenmaal binnen, dan is het zacht." Dagenlang onopgemerkt Bij Binance begon het volgens hem waarschijnlijk op de laptop van een werknemer. "Vanaf daar zijn ze gaan kijken: waar kan ik bij, hoe kom ik verder?" "Dit was een operatie van meerdere stadia", denkt hij "Ze zijn waarschijnlijk al dagen onopgemerkt binnen geweest om kwetsbaarheden aan elkaar te linken en de blinde vlekken in de beveiliging op te zoeken."

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'Alles is hackbaar' Kan dit ook bij reguliere banken gebeuren, met 'gewoon' geld? Die kans acht Grunwald een stuk kleiner. "Alles is te hacken, maar het reguliere banksysteem heeft veel meer vertragingen en controles ingebouwd: een verdachte transactie kan achteraf nog worden tegengehouden of teruggedraaid, terwijl crypto direct onomkeerbaar aan de andere kant van de wereld staat."

Dat wordt bevestigd door cybersecurity-expert Inge Bryan. "In feite is alles met een IP-adres te hacken. Die kans is er altijd, maar bij Nederlandse banken is die wel aanmerkelijk kleiner dan bij partijen zoals Binance. Harde eisen voor banken Dat komt volgens haar doordat de bankensector in ons land al 20 jaar een prioriteit maakt van cybersecurity. Bovendien is er hier streng toezicht. "Niet voor niets ontzegde de Nederlandse toezichthouder Binance de toegang tot onze markt, omdat ze de zaken onvoldoende op orde hadden", vertelt ze. "Diezelfde toezichthouder stelt al decennialang keiharde eisen aan Nederlandse banken, en daar voldoen ze aan." Wapenwedloop in versnelling Toch zorgt AI voor een nieuwe dynamiek, stelt de voormalig AIVD-analist en politiechef terrorismebestrijding Bryan. "Het is een soort wapenwedloop. Aan de ene kant worden kwetsbaarheden veel sneller opgespoord en wordt het hacken zelf geautomatiseerd. Daardoor kan in theorie iedereen aanvallen uitvoeren, al blijft een bank kraken heel complex. Maar de verdedigende partijen zetten diezelfde AI-technologie in. Het hele spel wordt versneld", legt Bryan uit. "Bedrijven moeten beseffen dat ze méér en op een andere manier moeten investeren in beveiliging. De vraag is vooral of dat besef snel genoeg doordringt bij besturen."

Nederlandse banken veilig Wat ook bijzonder is aan deze grote roofovervallen is het feit dat ze staatsgesponsord zijn, door Noord-Korea. "Al tien jaar lang gebruikt Noord-Korea dit soort operaties om via digitale bankovervallen hun staatskas en de defensie-industrie te spekken, omdat het land internationaal volledig geïsoleerd is." Maar volgens Bryan is ons spaargeld op onze Nederlandse rekeningen veilig. "Europese banken zijn namelijk al jaren verplicht om hun verdediging continu te laten testen door ingehuurde ethische hackers via het zogeheten TIBER-programma." Bryan: "Ik heb daar zeer veel vertrouwen in en slaap absoluut nog heel gerust met mijn geld op een Nederlandse bank. Ik weet hoe streng de eisen zijn en banken houden zich daaraan."