Grote problemen voor Britse premier Keir Starmer: hoe Epstein-zaak hem politiek fataal kan worden

De zaak is opnieuw in het nieuws doordat de Amerikaanse overheid onlangs miljoenen documenten vrijgaf, met daarin nieuwe onthullingen over machtige mensen. Zo bleek Britse politicus Peter Mandelson nauwe banden te onderhouden met Epstein en hem zelfs gevoelige informatie door te spelen. Maar ook de Britse premier Keir Starmer is hierdoor in de problemen geraakt. Hij heeft de oud-minister aangesteld als ambassadeur in de VS.

Nu het schandaal rond de 'Epstein Files' zich wereldwijd uitbreidt, richten de ogen zich ook op Ghislaine Maxwell. Zij getuigde vandaag in het congres. De hoop was dat zij meer zou vertellen over welke bekende mensen warme banden onderhielden met Epstein, maar daar kwam weinig van terecht.