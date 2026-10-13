Grote groep Nederlanders heeft nog steeds geen noodpakket in huis: 'We hebben een afwachtende houding'

Uit de cijfers van het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat Nederlanders niet snel in actie komen om zich voor te bereiden op een noodsituatie. Zo ondernemen maar 4 op de 10 Nederlanders actie om beter voorbereid te zijn op 72 uur zonder stroom, water én internet.

Weinig ervaring

En dat betekent dus ook dat 6 op de 10 Nederlanders (nog) geen actie hebben ondernomen om zich voor te bereiden op een noodsituatie. Dat die groep zo groot is, heeft volgens hoogleraar Paul van Lange onder andere te maken met onze beperkte ervaring met noodsituaties.

Zo zegt de psychologie hooglaar die is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU): "Wij hebben weinig noodsituaties zoals natuurrampen meegemaakt en komen daarom wat minder snel in actie. Daardoor zullen mensen niet snel buffers inslaan." Er wordt dan een afwachtende houding aangenomen. "Maar in Japan bijvoorbeeld, daar zal men waarschijnlijk sneller in actie komen vanwege (bekendheid met, red.) natuurrampen."