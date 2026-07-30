Groot deel vuurwerkhandelaren stopt door vuurwerkverbod, maar Erik ziet juist kansen: 'Genoeg dat nog wél verkocht mag worden'

Over 2 dagen is het zover, dan gaat het landelijk vuurwerkverbod officieel in. Voor verreweg de meeste vuurwerkhandelaren betekent dit einde verhaal, maar niet voor verkoper Erik: "Ik ben een optimist."

De zomermaanden zijn traditioneel het moment dat vuurwerkhandelaren hun grote inkopen doen voor de jaarwisseling. Maar dit jaar is alles anders. Per 1 augustus gaat het landelijk vuurwerkverbod voor consumenten in. En dat heeft grote gevolgen voor de vuurwerkbranche. De branchevereniging, Pyrotechniek Nederland, schat dat van de 850 vuurwerkhandelaren in Nederland er slechts 50 à 60 zullen overblijven. F1-vuurwerk verkopen Maar het verbod schrikt niet alle vuurwerkhandelaren af. Na volgende week mag F1-vuurwerk, ook wel kindervuurwerk genoemd, nog steeds worden verkocht. Dat vuurwerk - denk dan aan fonteinen, knetterlinten, sterretjes en wondertollen - levert volgens de overheid amper gevaar op. "Optisch gezien verandert er veel, maar alles wat je hier ziet liggen op dit moment is categorie-1-vuurwerk. En dat mag je gewoon het hele jaar door blijven verkopen", vertelt Erik Stout. Hij is een van de vuurwerkhandelaren die optimistisch blijven. Hij ziet voldoende kansen om zijn handel voort te zetten.

'Net zoals vroeger' "Er is nog genoeg vuurwerk dat gewoon te koop blijft, dus waarom zou ik dan stoppen? Dit is ook gewoon vuurwerk waar een markt voor is", gaat hij verder. De handelaar heeft goede hoop dat hij een goede omzet kan blijven draaien. "Het is natuurlijk afwachten hoe dit zich allemaal gaat ontwikkelen, maar ik ben een optimist."

Ouders willen toch met hun kinderen even een halfuurtje naar buiten. Het wordt een beetje zoals vroeger. vuurwerkhandelaar Erik is optimistisch over het verkopen van F1-vuurwerk

Erik verwacht dan ook dat mensen vuurwerk blijven kopen voor de jaarwisseling. "Ouders willen toch met hun kinderen even een halfuurtje naar buiten. Het wordt een beetje zoals vroeger. Toen gingen mensen ook met klein vuurwerk naar buiten, dus ik denk dat we daar ook een beetje naar teruggaan." Coronaperiode Dat de vuurwerkhandelaar zich weinig zorgen maakt over het verbod, heeft ergens ook te maken met hoe het ging tijdens de coronaperiode, vertelt hij. Toen was er een tijdelijk verbod op het afsteken van vuurwerk. "Mensen kwamen toen massaal langs om categorie-1-vuurwerk te kopen", vertelt hij. "Mensen wilden toch wat afsteken met oud en nieuw. 'Dan maar dit type vuurwerk', dachten ze. En die situatie krijgen we nu weer."

Een lege winkel Bij vuurwerkhandelaar Hans Schram hangt de vlag er een stuk anders bij. Afgelopen december stonden de klanten nog rijendik in de straat voor zijn winkel: "Rond de feestdagen stond het hier nog helemaal vol. Het was echt een gekkenhuis, zoveel mensen. Dus ik dacht: dit gaat nog wel even door zo." Maar nu is zijn winkelruimte praktisch leeg.

Wat de situatie nog zuurder maakt voor Hans, is dat hij 2 jaar geleden nog 80.000 euro heeft geïnvesteerd in een gloednieuwe, zwaar beveiligde betonbunker. "Toen was het geluid vanuit politiek Den Haag dat er voorlopig nog geen vuurwerkverbod zou komen. Dus ik dacht, na een jaar of 4-5 heb ik deze investering wel weer terugverdiend. Dat bleek helaas niet het geval. Ik heb deze bunker maar 2 jaar kunnen gebruiken." 'Dit vind ik echt niets' Anders dan Erik denkt Hans dat de verkoop van F1-vuurwerk niet rendabel is. Bovendien vindt Hans er niks aan. "Categorie-1-vuurwerk, dat zijn sterretjes en poppetjes. Dat is kindervuurwerk, geen grotemannenvuurwerk, zoals ik het maar even noem. Dat vind ik echt niks. Bovendien valt er geen droog brood mee te verdienen." Met dat idee in het achterhoofd heeft het kabinet in totaal dan ook 100 miljoen euro gereserveerd voor de financiële compensatie van vuurwerkhandelaren. Pyrotechniek Nederland zei eerder echter dat er minimaal 900 miljoen euro nodig is om ondernemers financieel te compenseren. Eerlijke compensatie Volgens Hans doet het kabinet veel te weinig. "Ze hebben het dan over een eerlijke compensatie. Nou, dan moeten ze met tonnen over de brug komen. Ik hoop dat ik een ton krijg, dan kan ik in ieder geval die bunker een beetje afbetalen. Maar als ik het totaalbedrag zie, dan durf ik daar niet op te hopen." Ook Erik tast nog in het duister. "Ik heb geen idee hoeveel we terugkrijgen als het gaat om compensatie. We kunnen pas begin november een verzoek tot compensatie indienen. Dan wordt er besloten wat we terugkrijgen. Er was 900 miljoen euro geëist, dat is uiteindelijk 100 miljoen geworden. Dat vind ik nogal een groot gat."