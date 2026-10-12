Griepseizoen komt eraan, maar de prik is vertraagd: dit is waarom

Terwijl het griepseizoen ieder moment los kan barsten, moet een groep Nederlanders wachten op de vaccinatie die hen kan beschermen tegen de infectie. Door leveringsproblemen, kunnen sommigen pas in december op afspraak komen voor de griepprik. Maar zijn mensen dan nog wel op tijd beschermd tegen het griepseizoen? Voor huisartsen en patiënten kunnen hier gevolgen aan zitten.