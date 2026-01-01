Goede voornemens zijn meestal persoonlijk: meer sporten, gezonder eten, minder stress. Maar wat als je de vraag eens niet voor een individu stelt, maar voor een land? Wat zou Nederland zich moeten voornemen voor 2026? We vroegen het aan ons Opiniepanel.

'Goede voornemens' voor Nederland in 2026: 4 panelleden vertellen wat zij dit jaar willen zien

Wat hoop jij dat er in 2026 verandert voor Nederland en wat zou het 'goede voornemen' voor ons land moeten zijn?, vroegen we half december aan het EenVandaag Opiniepanel. Ruim 9.500 mensen gaven een antwoord. Een aantal verschillende panelleden lichten hun antwoord toe. Politiek die eindelijk werkt Het meest genoemde goede voornemen is samen te vatten als: 'politiek die eindelijk werkt'. De vermoeidheid klinkt vaak door in de reacties: over gekibbel, over partijpolitiek, over een overheid die vooral met zichzelf bezig lijkt terwijl grote problemen blijven liggen. Veel mensen verlangen naar iets wat ze 'normaal' noemen: een stabiel kabinet dat blijft zitten, samenwerkt en problemen oplost. Landsbelang boven partijbelang Dennis de Vries (55): "We hebben de afgelopen jaren redelijk instabiele situaties gehad. Dit geldt voor het huidige kabinet met de PVV, maar gold ook voor de kabinetten onder leiding van Mark Rutte. Daar zijn partijen ook weggelopen." Dennis vindt gezien de problemen in Nederland daarom dat de politiek zich moet beseffen dat het land besturen boven het partijbelang gaat. "Het is meer een politiek spelletje geworden dan het land besturen."

Bron: Eigen beeld Dennis de Vries

Bestaande wetten 'opnieuw toetsen' Het frustreert Dennis dat er wetten worden bedacht die daarna niet worden gehandhaafd. Hij wil daarom graag dat bestaande wetten opnieuw getoetst worden op uitvoerbaarheid, zoals het vuurwerkverbod dat op sommige plekken geldt. "Ik geloof dat wetten met een goede intentie worden bedacht, maar we hebben lang niet voldoende politiemensen om overal op vuurwerk te controleren. Dus waarom maak je die regels als je ze toch niet kan handhaven?", vraagt hij zich af. Politie ontlasten Het belangrijkste voor Dennis is dat iedereen met een veilig gevoel over straat kan. "Je zou maar een vuurwerkbom in je brievenbus krijgen of je zou maar toevallig tussen agressieve demonstranten komen te staan." Hij hoopt daarom dat Nederland een tijdelijke oplossing kan vinden om de politie te ontlasten van de werkdruk.

Minder polarisatie, meer verbinding Daarmee samenhangend klinkt een tweede, breed gedeeld verlangen: we moeten weer normaal met elkaar omgaan. Panelleden maken zich zorgen over de sfeer in het land en over hoe hard het publieke debat is geworden. Verschillen mogen er zijn, maar die hoeven er niet meteen toe te leiden dat iemand met een andere mening dan jij automatisch 'jouw vijand' is. In plaats daarvan moeten we naar een sfeer toe van 'verdraagzaamheid' en 'respect'. Deze eerste twee goede voornemens lopen voortdurend in elkaar over in het onderzoek. Een politiek die beter functioneert, vraagt om meer vertrouwen en samenwerking. En een samenleving die minder gepolariseerd is, heeft leiders nodig die verbinden in plaats van verdelen. Respect voor elkaars mening Anita Hoole (60): "Mijn goede voornemen voor Nederland is dat we elkaar in 2026 weer met respect gaan behandelen." Of het nu gaat om politieke voorkeur, afkomst of zelfs voor welke voetbalclub je bent: volgens Anita moet er ruimte zijn voor verschillen. "Je kunt het 100 procent met elkaar oneens zijn, maar wees het daar dan over eens. Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar we moeten elkaar niet onze eigen overtuigingen willen opdringen", legt ze uit.

Bron: Eigen beeld Anita Hoole

Vast in eigen gelijk Anita ziet de samenleving om haar heen verharden, of het nu gaat om de asielcrisis of de Zwarte Pieten-discussie. Ze merkt dat mensen vaak vastzitten in hun eigen gelijk. Als voorbeeld noemt ze goede vrienden uit Amerika: "De een is voor Trump en de ander tegen. Dat is prima, ze laten elkaar in hun waarde. Er is al genoeg ellende op de wereld, laten we het elkaar dan niet nog moeilijker maken", vindt ze.

Respect voor elkaar De persoonlijke ervaringen van haar omgeving raken Anita het meest. "De beste vriendin van mijn dochter is moslim geworden. Ze is nog steeds dezelfde leuke meid, maar omdat ze nu een hoofddoek draagt, doen mensen heel anders tegen haar. Dat klopt gewoon niet", vertelt ze.

Haar wens voor het nieuwe jaar is dan ook dat Nederland stopt met het 'voor gek zetten' van mensen die anders denken of leven. "Ik hoop dat iedereen zijn eigen overtuigingen mag houden, zolang we het respect voor de ander maar niet verliezen." Focus op feiten Madelon Pater (24) kan zich daarbij aansluiten, ook voor haar is verbinding belangrijk. "Ik hoop dat mensen in het nieuwe jaar meer aan de samenleving gaan denken in plaats van alleen aan hun eigen individuele belang." Ze ziet dat mensen vaak snel oordelen en dingen roepen die feitelijk niet kloppen. "Je kunt van alles roepen, maar de helft is vaak niet waar. Ik zou graag zien dat mensen eerst echt onderzoek doen voordat ze een mening vormen", zegt ze. Haar wens voor Nederland is dan ook dat mensen kritischer worden op waar ze hun informatie vandaan halen.

Minder 'ik', meer 'wij' Madelon vindt dat we tegenwoordig te hard tegen elkaar zijn en te snel een oordeel klaar hebben. "We hebben overal een mening over, maar we vergeten dat we allemaal mens zijn. We moeten elkaar weer meer gaan helpen." Ze ziet dit bijvoorbeeld teug bij de oorlogen en conflicten van nu: "Het zijn de machtige leiders die de keuzes maken, maar de gewone mensen die eronder lijden." Wat is er echt aan de hand? Ook als het over de woningmarkt gaat, zou Madelon willen dat we eerlijk blijven kijken naar wat er echt aan de hand is. Ze merkt dat asielzoekers vaak de schuld krijgen van het tekort aan huizen, maar volgens haar klopt dat niet. "Als je even wat verder nadenkt, is het probleem simpelweg dat er te weinig huizen zijn gebouwd. Maar omdat iemand zelf geen huis kan vinden, is het makkelijk om een zondebok aan te wijzen." Haar voornemen voor Nederland is dan ook: niet zomaar een ander de schuld geven, maar kijken naar de feiten.

Concrete dossiers Binnen die bredere wens om rust en richting worden ook concrete dossiers genoemd. Klimaat en stikstof springen eruit, gevolgd door migratie en, iets minder vaak, de woningmarkt. Niet zozeer omdat iedereen het eens is over de oplossingen, maar omdat de roep om duidelijke keuzes groot is. Harry van den Dungen (75): "In het afgelopen 1,5 jaar is er veel misgegaan. Neem al die wetten voor het immigratiebeleid, daar is tot nu toe weinig van terechtgekomen." Hij hoopt dan ook dat de nieuwe regering de 'mislukkingen' uit het verleden achter zich laat. "Zaken zoals het terugdringen van de veestapel en het verbeteren van de woningbouw zijn echt dingen waarvan ik hoop dat de nieuwe regering ze gaat oppakken", vertelt hij.

Bron: Eigen beeld Harry van den Dungen

Investeren in volgende generatie Naast de economie maakt Harry zich grote zorgen over het klimaat. "Nederland heeft nog grotere problemen als het klimaat nog verder verslechtert. Omdat we ons hier in een gebied bevinden dat maar liefst 5 à 6 meter onder het zeeniveau ligt, zijn we bij een verdere zeespiegelstijging direct kwetsbaar zodra het misgaat", zegt hij.