Glastuinbouw Nederland waarschuwt dat er steeds meer kassen komen met alleen zonnepanelen en geen teelt: 'Dan is het gewoon een zonnepark'

Per situatie bekijken

In een reactie laat het ministerie van Klimaat en Groene Groei weten dat 'het per situatie verschilt of zonnepanelen op kassen geplaatst mogen worden en of dit wenselijk is'. "Er zijn ook situaties waarbij er nog wel teelt kan plaatsvinden, bijvoorbeeld voor de kweek van jonge plantjes met ledverlichting." Ook geeft het ministerie aan nog in gesprek te gaan met de sector.

Over de SDE-subsidie zegt het ministerie dat het aan de aanvrager zelf is om na te gaan of het installeren van zonnepanelen op het kasdek is toegestaan volgens de verleende vergunningen en het bestemmingsplan. "RVO wijst hier ook expliciet op in hun voorlichting. Indien dat niet het geval is en de productie van elektriciteit wordt stilgelegd vervalt de subsidie. Het is dus belangrijk dat aanvragers dit vooraf goed uitzoeken."