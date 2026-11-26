Gezondheidsclaims van influencers kunnen gevaarlijk zijn, zegt voedingsexpert: 'Magische pil bestaat niet'
Op social media wemelt het van de zogenaamde goed bedoelde adviezen van influencers over gezonder leven. Dit gaat vaak gepaard met het aanprijzen van allerlei supplementen. Maar die claims zijn meestal op niks gebaseerd, stelt expert Alie De Boer.
Visolie om de prestaties van je brein op te krikken, elektrolyten die ervoor zorgen dat je veel langer kunt doorgaan met sporten of het kruid Ashwaganda dat een einde maakt aan al je angsten en depressies. Je hoeft maar even door je tijdlijn op Instagram of TikTok te scrollen en je wordt bedolven onder de medische claims van influencers.
Geen medische achtergrond
En hoewel verreweg de meeste van deze influencers geen enkele medische achtergrond hebben, gaan hun boodschappen erin als zoete koek bij veel mensen. Vooral jongeren zijn hier extra kwetsbaar voor, stelt Alie de boer, voedingswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht.
De Boer: "Je ziet dat influencers heel veel trends aanjagen, dus ook deze trend om zo met gezondheid bezig te zijn." Volgens haar is het bekend dat jongeren hier extra gevoelig voor zijn. "Zij denken snel: die influencer ziet er goed uit, ik wil op hem of haar lijken, laat ik het advies maar opvolgen. Dat kan best gevaarlijk zijn."
Magische pil bestaat niet
Want veel expertise zit er vaak niet achter al deze wervende claims van influencers, waarschuwt De Boer. "Er wordt een hoop gepraat en ook de illusie gewekt dat je er zelf voor kunt zorgen dat je heel oud wordt. Maar die magische pil, die bestaat helemaal niet. Dus als je allerlei pillen slikt om het leven rekken en het idee hebt dat alles maakbaar is, dan sla je wel echt door."
Want, om het maar meteen even helder te hebben, aan de meeste supplementen heb je helemaal niks, legt de Boer uit."Er zijn maar een paar groepen die echt baat hebben bij supplementen, maar dat zijn echt afgebakende groepen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zelf minder vitamine D aanmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen of gesluierde vrouwen. Of vitamine B12 als je veganistisch eet."
Magnesium
Maar er zijn maar heel weinig mensen die echt een tekort hebben aan magnesium, iets wat regelmatig online wordt aangeprezen. "Je haalt echt bijna alles uit je voeding." Maar is het dan slecht om het te gebruiken? Baadt het niet, dan schaadt het niet, zullen mensen misschien denken, maar dat klopt niet volgens de voedingsexpert.
Dat is zeker niet zonder gevaar, want je krijgt op die manier al snel veel te veel zout binnenvoedingswetenschapper Alie de Boer over elektrolyten
"Neem nou het gebruik van elektrolyten, iets wat op dit moment heel erg populair is onder sporters om je uithoudingsvermogen op te krikken", zegt ze. "Dat is zeker niet zonder gevaar, want je krijgt op die manier al snel veel te veel zout binnen. En dat is weer niet goed voor je bloeddruk."
Hoge dosis
Wat daarnaast een specifiek risico is voor supplementen is dat ze vaak hoog gedoseerd zijn, merkt de Boer op:"Kijk je bijvoorbeeld naar vitamine B6. Dit kan je energiehuishouding ondersteunen. Maar we weten ook dat je er al snel genoeg binnen krijgt hiervan."
Als je hier te veel van binnenkrijgt, kun je zelfs zenuwschade oplopen. "En dat kan zelfs permanent worden"
Tik op de vingers
Begin deze maand kregen nog bijna 30 influencers een flinke tik op de vingers van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), omdat ze illegale gezondheidsclaims hadden geuit op hun kanalen. In de meeste gevallen ging het om claims die wetenschappelijk niet bewezen konden worden.
De berichten moesten direct gewijzigd worden of zelfs verwijderd. Ook kregen een aantal een boete opgelegd.
Verboden medische claims
De Boer vindt het heel goed dat de NVWA zo duidelijk optreedt hier tegen."We zien dat veel influencers zich simpelweg niet aan de regels houden", zegt ze. "Ze komen met verboden medische claims of beweren dat als je maar genoeg supplementen slikt, je kunt voorkomen dat je ziek wordt. Dat laatste weten we gewoon niet en is totaal niet wetenschappelijk onderbouwd."
Hoewel de Boer inmiddels behoorlijk wat gewend is, zijn er nog steeds bepaalde voedingstrends op social media waar ze echt van schrikt. Zo scrolde ze recent langs een jonge moeder die vers gebakken lever aan jonge kroost aan het voeren was. Met de claim dat haar baby hier sterk en gezond van zou worden.
Echt heel gevaarlijk
Volslagen onzin en bovendien ook nog heel gevaarlijk, zegt de Boer. "Vitamine A is voor pasgeboren kinderen echt heel gevaarlijk en dat mogen zij echt niet hebben in hoge concentraties. Dan denk ik wel eens, waar halen die vrouwen dit nou weer vandaan? Staan ze daar lever in een pan te koken, om vervolgens aan hun baby te voeren. Dat vind ik echt bizar."
Blijft over natuurlijk de vraag, wat helpt dan wel? Als we met z'n allen zo oud mogelijk willen worden. Daar geeft de Boer een verrassend nuchter antwoord op. "Gezond eten is eigenlijk heel saai. Eet met mate. Zorg dat je voldoende groente eet en zo divers mogelijk. Drink genoeg water. Hele logische adviezen zijn dit, maar die gaan helaas niet zo snel viraal op social media. Maar dat is echt het enige dat echt helpt."