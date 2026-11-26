Op social media wemelt het van de zogenaamde goed bedoelde adviezen van influencers over gezonder leven. Dit gaat vaak gepaard met het aanprijzen van allerlei supplementen. Maar die claims zijn meestal op niks gebaseerd, stelt expert Alie De Boer.

Visolie om de prestaties van je brein op te krikken, elektrolyten die ervoor zorgen dat je veel langer kunt doorgaan met sporten of het kruid Ashwaganda dat een einde maakt aan al je angsten en depressies. Je hoeft maar even door je tijdlijn op Instagram of TikTok te scrollen en je wordt bedolven onder de medische claims van influencers. Geen medische achtergrond En hoewel verreweg de meeste van deze influencers geen enkele medische achtergrond hebben, gaan hun boodschappen erin als zoete koek bij veel mensen. Vooral jongeren zijn hier extra kwetsbaar voor, stelt Alie de boer, voedingswetenschapper aan de Universiteit van Maastricht. De Boer: "Je ziet dat influencers heel veel trends aanjagen, dus ook deze trend om zo met gezondheid bezig te zijn." Volgens haar is het bekend dat jongeren hier extra gevoelig voor zijn. "Zij denken snel: die influencer ziet er goed uit, ik wil op hem of haar lijken, laat ik het advies maar opvolgen. Dat kan best gevaarlijk zijn."

Lees ook Hoe jongeren door filmpjes van 'onschuldige' prank calls makkelijker in echte criminaliteit kunnen rollen

Magische pil bestaat niet Want veel expertise zit er vaak niet achter al deze wervende claims van influencers, waarschuwt De Boer. "Er wordt een hoop gepraat en ook de illusie gewekt dat je er zelf voor kunt zorgen dat je heel oud wordt. Maar die magische pil, die bestaat helemaal niet. Dus als je allerlei pillen slikt om het leven rekken en het idee hebt dat alles maakbaar is, dan sla je wel echt door." Want, om het maar meteen even helder te hebben, aan de meeste supplementen heb je helemaal niks, legt de Boer uit."Er zijn maar een paar groepen die echt baat hebben bij supplementen, maar dat zijn echt afgebakende groepen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die zelf minder vitamine D aanmaken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ouderen of gesluierde vrouwen. Of vitamine B12 als je veganistisch eet." Magnesium Maar er zijn maar heel weinig mensen die echt een tekort hebben aan magnesium, iets wat regelmatig online wordt aangeprezen. "Je haalt echt bijna alles uit je voeding." Maar is het dan slecht om het te gebruiken? Baadt het niet, dan schaadt het niet, zullen mensen misschien denken, maar dat klopt niet volgens de voedingsexpert.

Dat is zeker niet zonder gevaar, want je krijgt op die manier al snel veel te veel zout binnen voedingswetenschapper Alie de Boer over elektrolyten

"Neem nou het gebruik van elektrolyten, iets wat op dit moment heel erg populair is onder sporters om je uithoudingsvermogen op te krikken", zegt ze. "Dat is zeker niet zonder gevaar, want je krijgt op die manier al snel veel te veel zout binnen. En dat is weer niet goed voor je bloeddruk." Hoge dosis Wat daarnaast een specifiek risico is voor supplementen is dat ze vaak hoog gedoseerd zijn, merkt de Boer op:"Kijk je bijvoorbeeld naar vitamine B6. Dit kan je energiehuishouding ondersteunen. Maar we weten ook dat je er al snel genoeg binnen krijgt hiervan." Als je hier te veel van binnenkrijgt, kun je zelfs zenuwschade oplopen. "En dat kan zelfs permanent worden"