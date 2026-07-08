Hoe jongeren door filmpjes van 'onschuldige' prank calls makkelijker in echte criminaliteit kunnen rollen
Een extreme Youtube-grap was volgens het OM de aanleiding voor een schietpartij waarbij twee tieners om het leven kwamen. Filmpjes van 'prank calls' zijn populair, maar kunnen leiden tot normvervaging, waarschuwt criminoloog Evelien Hoeben.
"Eigenlijk is een prankcall een grap met de telefoon waarbij een beller doet alsof hij iemand anders is, ofwel iets zegt wat niet waar is", legt criminoloog Hoeben uit. Voor het Nederlands studiecentrum criminaliteit en rechtshandhaving onderzoekt zij het effect van online content op jongeren.
Een hoge entertainmentwaarde
"Prank calls zijn van alle tijden", benadrukt ze. Het verschil met nu is dat ze door een groter publiek worden gezien. Op sociale platformen zijn ontzettend veel accounts en filmpjes te vinden met prank calls, het bereik online is enorm. "Filmpjes kunnen overal ter wereld opduiken en eindeloos rondzingen."
De prankcall-content heeft een hoge entertainmentwaarde, zegt Hoeben. "In de jaren 90 keken we naar Jackass en bloopers-video's, die hadden een beetje hetzelfde ramptoerisme-gehalte. Nu is het dit", verklaart de onderzoeker de populariteit. "Hoe extremer, hoe meer views en likes het oplevert."
Normvervaging
Dat wordt ook gedreven door het algoritmes achter de platformen. Als je bepaalde video's kijkt, krijg je ze ook aangeboden. Bij jongeren die veel van dit soort filmpjes zien, kan 'normvervaging' plaatsvinden. "Dus met andere woorden dat ze dit gedrag steeds normaler gaan vinden en misschien dat gedrag ook gaan vertonen." Maar daar is nog niet voldoende bewijs voor, zegt ze.
"We weten dat jongeren die vaak worden blootgesteld aan dit soort content, meer criminaliteit plegen en ook toleranter zijn ten opzichte van criminaliteit", legt ze uit. "Maar je kunt niet zeggen dat het een het ander verklaart. Het kan heel goed zijn dat jongeren die interesse hebben in criminaliteit ook dit soort content meer opzoeken en dan nog meer krijgen in het algoritme." Dat onderzoek loopt nu.
Online geweldsoproep
RouandYT - de youtuber die Efe Y. met de 'grap' opbelde - had tienduizendend volgers. Meerdere filmpjes van hem gingen 'viral'. Hij werd eerder veroordeeld voor doodsbedreigingen en zat nog in zijn proeftijd toen de schietpartij in het Amsterdamse park plaatsvond.
Hoewel hij aanvankelijk ontkende, bekende hij later toch de prank call te hebben uitgevoerd. Zijn accounts zijn offline gehaald en ook een nieuwe lancering onder een andere naam is door Youtube geblokkeerd. In de Amsterdamse gemeenteraad kwam na de schietpartij een oproep om te kijken hoe online geweldsoproepen aangepakt kunnen worden.
'Toon belangstelling'
Een initiatiefwetsvoorstel dat na de zomer in de Tweede Kamer wordt behandeld, geeft burgemeesters meer bevoegdheden om in te grijpen als er bijvoorbeeld online opgeroepen wordt tot geweld of rellen. De burgemeester kan met de wet in de hand, een bevel geven om een bericht te verwijderen als daardoor de openbare orde verstoord wordt. Maar ook als er 'ernstige vrees bestaat' dat dit gaat gebeuren.
"Ik denk dat het heel moeilijk wordt om ervoor te zorgen dat jongeren hier niet meer aan worden blootgesteld", zegt criminoloog Hoeben. Zij ziet het meest in het inzetten op 'weerbaarheid'. "Laat jongeren begrijpen wat zo'n video inhoudt en wat het doet met eventuele slachtoffers." Ouders raadt ze aan belangstelling te tonen in de online leefwereld. "Op welke platforms zit je? Welke influencers volg je? Zonder dat het meteen een insteek heeft of ze wel eens negatieve content zien."