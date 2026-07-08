Hoe jongeren door filmpjes van 'onschuldige' prank calls makkelijker in echte criminaliteit kunnen rollen

Een extreme Youtube-grap was volgens het OM de aanleiding voor een schietpartij waarbij twee tieners om het leven kwamen. Filmpjes van 'prank calls' zijn populair, maar kunnen leiden tot normvervaging, waarschuwt criminoloog Evelien Hoeben.

"Eigenlijk is een prankcall een grap met de telefoon waarbij een beller doet alsof hij iemand anders is, ofwel iets zegt wat niet waar is", legt criminoloog Hoeben uit. Voor het Nederlands studiecentrum criminaliteit en rechtshandhaving onderzoekt zij het effect van online content op jongeren. Een hoge entertainmentwaarde "Prank calls zijn van alle tijden", benadrukt ze. Het verschil met nu is dat ze door een groter publiek worden gezien. Op sociale platformen zijn ontzettend veel accounts en filmpjes te vinden met prank calls, het bereik online is enorm. "Filmpjes kunnen overal ter wereld opduiken en eindeloos rondzingen." De prankcall-content heeft een hoge entertainmentwaarde, zegt Hoeben. "In de jaren 90 keken we naar Jackass en bloopers-video's, die hadden een beetje hetzelfde ramptoerisme-gehalte. Nu is het dit", verklaart de onderzoeker de populariteit. "Hoe extremer, hoe meer views en likes het oplevert."

Normvervaging Dat wordt ook gedreven door het algoritmes achter de platformen. Als je bepaalde video's kijkt, krijg je ze ook aangeboden. Bij jongeren die veel van dit soort filmpjes zien, kan 'normvervaging' plaatsvinden. "Dus met andere woorden dat ze dit gedrag steeds normaler gaan vinden en misschien dat gedrag ook gaan vertonen." Maar daar is nog niet voldoende bewijs voor, zegt ze. "We weten dat jongeren die vaak worden blootgesteld aan dit soort content, meer criminaliteit plegen en ook toleranter zijn ten opzichte van criminaliteit", legt ze uit. "Maar je kunt niet zeggen dat het een het ander verklaart. Het kan heel goed zijn dat jongeren die interesse hebben in criminaliteit ook dit soort content meer opzoeken en dan nog meer krijgen in het algoritme." Dat onderzoek loopt nu.